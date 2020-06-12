الفنان محمد عبده يحجر نفسه ويوضّح حقيقة إصابته بفيروس كورونا

قطع فنان العرب محمد عبده الشك باليقين حول ما تمَّ تداوله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حول إصابته بفيروس كورونا، بعد أن انتشر مقطع فيديو له وهو في أحد الفنادق مرتديًا الكمامة، وهو ما دعا المغردين إلى وصف المشهد بإصابته بفيروس كورونا.

وظهر "أبو نورة" على قناة العربية، في الساعة الحادية عشرة مساءً، متحدثًا عن حقيقة إصابته بالفيروس، مشيرًا إلى أنه كان قادمًا من خارج السعودية، وكان لا بُدَّ أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية، بما فيها "المسحة الطبية" التي توصي بها وزارة الصحة. وأكد أيضًا أن النتيجة نظيفة تمامًا، ونصح في حديثه كل من يأتي من الخارج بأخذ مسحة طبية؛ للاطمئنان على صحته.

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في حين نوه محمد عبده بأن المقطع الذي تمَّ تداوله كان قبل عشرة أيام، بحكم عودته من الخارج، وبناءً على إرادته؛ لأخذ الاحتياطات اللازمة قبل ذهابه لمنزله ومخالطة عائلته الكريمة.

وقال فنان العرب، من خلال مداخلته: "أشكر كل من هنأني بعيد ميلادي، الذي يوافق صباح اليوم"، ونوه بأنه يستحضر نصوصًا وقصائد شعرية باللغة العربية الفصحى سيُطلقها قريبًا.