بالفيديو: وصلة غناء تجمع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد أنباء خلافاتهما

في أول ظهور مشترك بعد الأنباء التي انتشرت حول وجود خلاف كبير بينهما، أطل كل من النجمين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في بث مباشر عبر صفحة محمد عبد الوهاب، شقيق الأولى، على "فيسبوك".

وظهر النجمان بصحبة بعض أفراد فرقة شيرين الموسيقية، وهما يؤديان دويتو أغنيتهما المشتركة "كل ما أغني"، في رد مباشر على كل ما تردد خلال الفترة الماضية حول وقوع شجار كبير بينهما أدى إلى تدخل النجم أحمد سعد كمحاولة لحله، بحكم علاقة الصداقة القوية التي تربطه بشيرين.

يذكر أن حساب الفنانة شيرين الرسمي على "تويتر"، كان قد نشر صورة رومانسية تجمعها بزوجها قبل أيام من داخل منزلهما، وحملت الصورة تعليق: "زي مانتوا شايفين، مبنبطلش خناق"، وهاشتاق "حبه جنة" وهو اسم أغنيتها الشهيرة التي ظهر معها حسام حبيب في الفيديو كليب الخاص بها من قبل.

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وكانت عدداً من الأخبار انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية حول نشوب مشاجرة كبرى بين النجمين في فيلا والد حساب حبيب بمنطقة الرحاب في العاصمة المصرية القاهرة، وتدخل النجم أحمد سعد لحل الخلاف بحكم صداقته القوية مع شيرين، وهو ما نفاه كل من شيرين وحسام عبر حسابيهما الرسميين على "تويتر".