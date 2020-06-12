Jun 12, 2020
كشفت العارضة والممثلة الألمانية هايدي كلوم أنها ترغب بإنجاب طفل خامس، قائلة “إن أربعة أطفال لا يكفون”.
وأقرت “كلوم” (47 عاماً) بهذا الاعتراف خلال مشاركتها في لجنة تحكيم مسابقة أميركا غات تالنت بعدما شاهدت عرضاً لطفل أثار إعجابها وحنينها للإنجاب والأمومة.
نذكر أن هايدي كلوم، تزوجت حبيبها الموسيقي توم كاليتز (32 عاماً) في صيف 2019.
كما أن “هايدي” أماً لـ4 أطفال من المغني الشهير سيل، الذي تزوجته عام 2005 ، وانفصلا في نهاية عام 2012 . الاولاد هم “ليني” (16 عاماً)، لو (11 سنوات)، هنري، (14 عاماً) ويوهان (13 عاماً).
كانت هذه تفاصيل خبر هايدي كلوم في اعتراف غامض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.