هايدي كلوم في اعتراف غامض

كشفت العارضة والممثلة الألمانية هايدي كلوم أنها ترغب بإنجاب طفل خامس، قائلة “إن أربعة أطفال لا يكفون”.

وأقرت “كلوم” (47 عاماً) بهذا الاعتراف خلال مشاركتها في لجنة تحكيم مسابقة أميركا غات تالنت بعدما شاهدت عرضاً لطفل أثار إعجابها وحنينها للإنجاب والأمومة.

نذكر أن هايدي كلوم، تزوجت حبيبها الموسيقي توم كاليتز (32 عاماً) في صيف 2019.

كما أن “هايدي” أماً لـ4 أطفال من المغني الشهير سيل، الذي تزوجته عام 2005 ، وانفصلا في نهاية عام 2012 . الاولاد هم “ليني” (16 عاماً)، لو (11 سنوات)، هنري، (14 عاماً) ويوهان (13 عاماً).