شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده.. محمد عبده يرد على شائعة إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم الجمعة، فنان العرب محمد عبده بعيد ميلاده وهو أحد ‏رواد الغناء العربى، وأبرز من ساهم فى تطوير الأغنية السعودية ، ‏بأداء أغنيات بمقامات وألحان مميزة حققت انتشاًرا عربيًا واسعًا، ‏خلال مسيرة فنية طويلة امتدت نحو 5 عقود من الطرب.‏

وتزامنا مع احتفاله بعيد ميلاده رد الفنان محمد عبده على الأخبار ‏التى انتشرت حول إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال فيديو ‏على قناة العربية، قال فيه إنه بصحة جيدة، موجها الشكر لكل من ‏قدم له التهنئة بعيد ميلاده‎.‎

وعلق الفنان على شائعة الإصابة بكورونا، قائلا: "كنت قادما من ‏خارج المملكة وكان لابد من أخذ مسحة طبية، وبنصح أى قادم ‏سواء كان مواطن أو وافد بالاطمئنان على نفسه".‏

وأضاف: "كورونا مثل أى مرض آخر يمكن أن يتعرض له ‏الإنسان، والعينة طلعت سلبية، وأنا كويس أهو".‏

Advertisements

وحول ظهوره بأحد الفنادق المخصصة للعزل الصحى، قال: "هذا ‏الفيديو تم التقاطه منذ 10 أيام، وكنت قادما من الخارج وذهبت ‏بإرادتى، وقبل ما أشوف أولادى وأصدقائى وأحبائى لابد أن من ‏أطمئن على نفسى".‏

بدأ محمد عبده رحلته لعالم الفن فى الستينيات، وهو طالب فى المعهد ‏الصناعى بجدة، فاختير ضمن أفراد بعثة سعودية متجهة إلى ‏إيطاليا لصناعة السفن، فتحولت الرحلة من بناء السفن إلى بناء ‏المجد الفني، وكان ذلك عن طريق "عباس فائق غزاوى" الذى كان ‏من ضمن مكتشفى صوت محمد عبده عندما غنى فى الإذاعة فى ‏برنامج (بابا عباس) عام 1960، وبارك هذا الاكتشاف الشاعر ‏طاهر زمخشري.‏

محمد عبده الذى ولد فى 12 يونيو 1949، قدم خلال مسيرته ‏الغنائية أغانى عاصرت الجيلين القديم والحديث، من أبرزها "‏‏المعاناة" و"الفجر البعيد" و"على البال" و"مشرق النور" ‏و"شبيه الريح" و"أيامى ليك" و"عمرى نهر" و"الأماكن"، التى ‏لاقت انتشاراً واسعاً على المستوى العربي، لعذوبة كلماتها وأداء ‏عبده الرفيع لها، كما نالت ألبوماته أيضاً صدى واسعاً منها: ‏‏"وحدك" و"الهوى الغايب" و"على البال" و"لا تسرق الوقت" ‏و"يا غافية قومى".