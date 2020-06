شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة موسيقية أمريكية تغير اسمها لارتباطه بزمن العبودية وتعتذر للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غيرت فرقة الموسيقى الريفية ليدى انتيبيلوم "Lady Antebellum"، اسمها ليصبح ليدى أ "Lady A"، وذلك لارتباط الاسم السابق للفرقة الموسيقية بوقت العبودية فى الولايات المتحدة، وقدمت الفرقة الأمريكية اعتذارها للجمهور فى وقت تسود فيه أمريكا احتجاجات ضد العنصرية وزمن العبودية عقب مقتل الأمريكى من أصل أفريقى جوروج فلويد، على يد الشرطة فى مينيابوليس، يوم 25 مايو الماضى.

وقال الثلاثى - أعضاء أحد أنجح موسيقى الريف - فى رسالة مفتوحة إنهم أخذوا الاسم قبل 14 عامًا بعد المنزل الجنوبى على طراز ما قبل الحرب، حيث التقطوا صورهم الأولى، وأضافوا "لكننا نأسف ونخجل لأن نقول إننا لم نأخذ فى الاعتبار الجمعيات التى تثقل هذه الكلمة التى تشير إلى فترة التاريخ قبل الحرب الأهلية، والتى تشمل العبودية"، وأضافت المجموعة "نحن نأسف بشدة على الأذى الذى سببه هذا وعلى أى شخص يشعر بعدم الأمان أو الغيب أو التقييم"، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة "رويترز" للأنباء.

Advertisements

Antebellum هو مصطلح يستخدم لوصف الثقافة فى جنوب الولايات المتحدة قبل الحرب الأهلية الأمريكية عندما كانت العبودية ممارسة مقبولة، وقالت المجموعة، التى تشكلت فى ناشفيل فى عام 2006 والمعروفة بسجلات قياسية مثل "Need You Now" الحائزة على جائزة جرامى، إن "التغيير تم إجراؤه استجابة للاحتجاجات الجماهيرية على العنصرية النظامية فى الولايات المتحدة التى حفزها وفاة جورج أمريكى من أصل أفريقى فلويد تحت ركبة ضابط شرطة أبيض".

وأضافت "لقد شاهدنا واستمعنا أكثر من أى وقت مضى فى الأسابيع القليلة الماضية، وقلقت قلوبنا باقتناع، وفتحت أعيننا على الظلم وعدم المساواة والتحيز الذى يواجهه النساء والرجال السود ويستمرون فى مواجهته كل يوم"، وتابعت المجموعة، "تم الكشف عن البقع العمياء التى لم نكن نعرف بوجودها".

جاء القرار بعد الانسحاب من منصة البث HBO Max هذا الأسبوع لفيلم الحرب الأهلية الحائز على جائزة أوسكار "Gone With the Wind" بسبب تصويره للتحيز العنصرى فى ذلك الوقت، وتم تشكيل Lady A من قبل المطربة هيلارى سكوت من تينيسى، وعازف الجيتار تشارلز كيلى من نورث كارولينا، وعازف الجيتار والبيانو ديف هايوود من جورجيا.