بالفيديو – الظهور الأول لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي معًا بعد الزواج

متابعة بتجــــــــــرد: لم تظهر الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي معاً، منذ أن أعلنا زواجهما في رمضان الماضي، لتنشر للمرة الأولى عبر حسابها على “إنستغرام” مقطع فيديو يجمعها بالعوضي، حيث تظهر في السيارة، وهو يجلس بجانبها ويستمعان لأغنية معاً، من دون أن تعلق على الفيديو أو تكشف عن أي تفاصيل أخرى.

ولكن العوضي نشر عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه بـ”إنستغرام”، مقاطع فيديو سجّل من خلالها الأغنية التي يستمع إليها مع زوجته، وهي أغنية “لأنك”، والتي قدما الفنان حميد الشاعري عام 1990، بمشاركة النجم إيهاب توفيق.

ويعيش العوضي هذه الأيام مرحلة انتشاء بعد عرض مسلسله “شديد الخطورة”، الذي يعد بطولته المطلقة الأولى في الدراما، وقوبل المسلسل بإشادات من قبل الجمهور مع أول حلقة له، وهو يعد عودة لمسلسلات السبع حلقات والذي يتمد على تكثيف الأحداث وسرعة الريتم والأداء فيه.

وكان العوضي قد حقق نجاحاً في موسم دراما رمضان الماضي بعدما شارك في مسلسل “الاختيار” وجسّد فيه دور الإرهابي هشام عشماوي، وهو من بطولة أمير كرارة ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين الذين شاركوا كضيوف شرف، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرون.

وأما ياسمين عبد العزيز فشاركت في رمضان 2020 بمسلسل “ونحب تاني ليه”، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، وبطولة كريم فهمي، شريف منير، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، كارولين عزمي، سليمان عيد، إيمان ‏سيد ‏وبدرية طلبة‎.‎