محمد الشرنوبي يغني لراندا رياض ويقفز حماسًا بعد عقد قرانهما

متابعة بتجـــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطعاً مصوراً تم تسجيله خلال مراسم عقد قران الفنان المصري محمد الشرنوبي وراندا رياض مديرة أعمال الفنانة المصرية أنغام.

كما توجهت الأنظار إلى فيديو آخر ظهر فيه الشرنوبي وهو يغني لعروسه ويراقصها قبل أن يقفز مظهراً حماسه الشديد وهو ما أحدث ضجة في أوساط المتابعين. وتمنى هؤلاء لهما السعادة.

ويذكر أن الشرنوبي أعلن زواجهما من خلال صورة نشرها لهما على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وأرفقها بالتعليق: “الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراني على زوجتي وحبيبتي راندا رياض، ربنا يرزقنا الطريق الصالح والناجح مع بعض يا حبيبتي إن شاء الله ويخليكي ليا دايماً”.

ونشرت راندا الصور نفسها على حسابها الخاص مع تعليق مشابه. ويذكر أنها أثارت اهتمام الكثيرات بفستانها الذي اختارته من إحدى مجموعات فساتين المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.