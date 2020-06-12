محمد هنيدي يسخر من صورة منتشرة على مواقع التواصل

متابعة بتجـــــــــرد: انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة بالأبيض والأسود لطفل ينظر من الشباك، يصاحبها تعليق يوضح أن من لا يرى الطفل إنسان طبيعي أما من يراه فهو إنسان يرى مخلوقات ما وراء الطبيعة.

وتفاعل الفنان محمد هنيدي مع الخدعة المنتشرة ونشر عبر حسابه على “فايسبوك” نسخة معدلة من الصورة تم استبدال الطفل فيها بشخصية “الخالة نوسة” التي جسّدها هنيدي في فيلم “يا أنا يا خالتي”.

وكتب هنيدي معلقًا على صورته: “الصورة دي منتشرة من أيام، لو مش شايف شيء فأنت إنسان عادي، لو شايف الخالة نوسة فأنت عندك قدرات ميتافيزيقية خارقة وعندك قريب بتاع بليلة ماتعرفهوش شغال في البرازيل هيموت وهتورث منه ملايين الدولارات”.

يذكر أن فيلم “يا أنا يا خالتي” تم عرضه سنة 2005 وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سعيد حامد، وشارك في بطولته محمد هنيدي، حسن حسني، دنيا سمير غانم، فادية عبد الغني، لطفي لبيب، علاء مرسي ونبيل عيسى.