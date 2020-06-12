عمرو واكد يؤكد إصابته ونجله بفيروس كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: نشر الفنان المصري عمرو واكد عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، تغريدة أكد فيها أنه أصيب هو ونجله بفيروس كورونا، ثم شفي منه.

وكتب واكد: “تم بحمد الله وبقدرته شفاء ابني من فيروس كورونا.. وهعمل لايف قريباً أتكلم عن إصابتي بالفيروس، وإزاي ربنا كرمني وشفاني منه أنا كمان. اللهم لك الحمد والشكر ويارب يشفي الجميع”.

يذكر أن جدلاً كبيراً أثير مؤخراً، بعد مشاركة واكد مع ممثلة الأفلام الإباحية مايا خليفة في مسلسل أميركي.

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وأصدرت شبكة “هولو” الأميركية الإعلان الرسمي لمسلسل Ramy، والذي شارك فيه واكد ومايا خليفة، ويتحدث عن كيف يعيش المسلمون في الولايات المتحدة الأميركية.

وتدور أحداث المسلسل حول “رامي” ابن لمهاجرين مصريين، ويبدأ حياته في الولايات المتحدة الأميركية في حي بمدينة نيو جيرسي، ويحاول الحفاظ على تقاليد الدين الإسلامي ويعتقد أن الحياة هي اختبار مستمر ويتعرف على الكثيرين من المسلمين في رحلته ويوثق من خلال ذلك كيف يعيش المسلمون المهاجرون في أميركا.