حالة نصب على طريقة مسلسل “بـ100 وش” وآسر ياسين يعلق

متابعة بتجــــــــــرد: على غرار قصص النصب في مسلسل “بـ100 وش”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وعد صاحب مكتبة عدداً من الطلاب بالقيام بعمل الأبحاث المطلوبة منهم بدلاً عنهم بمقابل مادي، إلا أنهم عند ذهابهم إليه في الموعد المحدد فوجئوا بإغلاق المكتبة وفرار صاحبها.

وعلق الفنان آسر ياسين، على أحد المنشورات حول الحادث، عبر حسابه بموقع “تويتر”، قائلاً: “نصاب ضحك على طلاب عايزة تغش.. الطالب اللي هيعمل محضر هيترفد خلي بالكم”.

ليبدأ الجمهور في وصلة من التعليقات الساخرة على تعليق آسر، على الحادث، حيث قال أحدهم: “روح فتحي بتاع زمان ظهرت من جديد بعد ما الفلوس بتاعة النصباية خلصت”، وقالت متابعة: “تلاقيك أنت وسكر صحاب المكتبة وماجي عاملة ليكم”، وعلق ثالث: “إوعى تكون ورا النصباية دي يا نجومية”.

يذكر أن مسلسل “بـ100 وش”، شارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي.