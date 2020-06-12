بفرمان من هاني شاكر.. تأجيل طرح “100 حساب” لـ أحمد سعد وشاكوش

متابعة بتجــــــــرد: أعلن الفنان المصري أحمد سعد عن تأجيل طرح أغنيته الجديدة “100 حساب” التي تجمعه بمطرب المهرجانات حسن شاكوش لأجل غير مسمى، وذلك بعد أن كان من المقرر طرحها، أمس الخميس، عبر موقع “يوتيوب”.

ونشر سعد مقطعاً مصوراً عبر حسابه الرسمي بتطبيق “إنستغرام” للإعلان عن تأجيل طرح الأغنية، نظراً لخلافات شاكوش مع نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان المصري هاني شاكر، مشيراً إلى أنه تواصل مع الأخير الذي أبدى استياءه منه لتعاونه مع شاكوش.

وأشار إلى تقديره واحترامه للفنان هاني شاكر، الذي وعده بحل مشكلة شاكوش في أقرب وقت، بحيث يتمكن حينها من طرح أغنيتهما معاً.