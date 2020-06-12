أمير كرارة لص في أحدث أفلامه.. وهذه التفاصيل

متابعة بتجـــــــــرد: تعاقد الفنان المصري أمير كرارة على بطولة فيلم جديد، لم يُستقر على اسمه بعد، من إنتاج شركة «سينرجي»، التي ما زالت تُجري تحضيراته الأولية.

وقال مصدر، لـ«الرؤية»، إن كرارة سيجسد دور لص وفقاً لأحداث الفيلم، المقرر أن يشارك في بطولته نجم آخر، ولكن لم يتم الاستقرار عليه حتى الآن، مضيفاً أن كرارة وجهة الإنتاج رشَّحا المخرج طارق العريان لإخراج الفيلم، خاصة أن الفيلم ينتمي إلى نوعية أفلام الحركة، إلا أن الأخير لم يحسم قراره بعد.

وكانت آخر أفلام أمير كرارة فيلم «كازابلانكا»، الذي عُرض في موسم العيد من العام الماضي، وحقَّق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وشارك في بطولته كل من إياد نصار، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، لبلبة، النجم التركي خالد آرغنش، سيناريو وحوار هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.