إليزابيث الثانية تُجري أول اتصال بالفيديو في سن 94 عامًا

متابعة بتجــــــــرد: شكلت فترة الحجر للملكة إليزابيث الثانية على غرار بريطانيين كثر، مناسبة لإجراء أولى اتصالاتها عبر الفيديو في سن الرابعة والتسعين، على ما أعلن قصر باكينغهام، الخميس.

وبسبب فيروس كورونا المستجد، استعانت ملكة إنجلترا بخدمة الاتصال بالفيديو من قصر ويندسور للاستماع إلى 4 معاونين من جمعية «كيررز ترست» وتهنئتهم.