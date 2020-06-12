إليزابيث الثانية تُجري أول اتصال بالفيديو في سن 94 عامًا

متابعة بتجــــــــرد: شكلت فترة الحجر للملكة إليزابيث الثانية على غرار بريطانيين كثر، مناسبة لإجراء أولى اتصالاتها عبر الفيديو في سن الرابعة والتسعين، على ما أعلن قصر باكينغهام، الخميس.
وبسبب فيروس كورونا المستجد، استعانت ملكة إنجلترا بخدمة الاتصال بالفيديو من قصر ويندسور للاستماع إلى 4 معاونين من جمعية «كيررز ترست» وتهنئتهم.
ونظَّمت الأميرة آن ابنة الملكة هذا الاجتماع الافتراضي الذي عُقد في الرابع من يونيو. والأميرة هي مؤسسة هذه الجمعية الداعمة للأشخاص الذين يعتنون بأقربائهم المصابين بأمراض خطرة أو المعوقين.
وظهرت الملكة في هذا الاتصال بثوب زينته الزهور بين مجموعة المشاركين بهذا الاتصال الافتراضي عبر الفيديو في نسق تواصلي يسجل ازدياداً كبيراً في معدلات الاستخدام منذ فرض تدابير الحجر المنزلي في العالم لتطويق وباء كوفيد-19.
وبمساعدة معاونها الشخصي في المسائل التقنية، كانت الملكة آخر المنضمين إلى هذا الاجتماع الافتراضي وأول المغادرين، تماشياً مع الأصول الملكية التي حرص قصر باكينغهام على اتباعها بدقة.
وأوضح مدير الجمعية غاريث هاولز أن «الأميرة وصلت في البداية ثم لحقتها جلالة الملكة بعد حوالى 10 دقائق» وشاركت في الاجتماع على مدى نحو 20 دقيقة.
ويُسمع صوت الملكة خلال الاتصال وهي تقول: سماع قصصكم أمر مثير للاهتمام كثيراً.. أنا سعيدة لتمكني من التكلم معكم اليوم.
وكانت الملكة قد بعثت بأولى رسائلها الإلكترونية سنة 1976 عبر شبكة عسكرية من قاعدة بريطانية وكتبت تغريدتها الأولى سنة 2014
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