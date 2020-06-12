مهرجان كوتشيلا الموسيقي.. أحدث ضحايا كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد منظمو مهرجان كوتشيلا الموسيقي، الخميس، أن المهرجان لن ينعقد هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، لكنهم أعلنوا عن مواعيد جديدة في أبريل/ نيسان 2021.

وفي وقت سابق هذا العام، تم تحديد مواعيد جديدة لإقامة مهرجان كوتشيلا وهو أحد أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم التي تجذب نصف مليون مشاهد إلى موقع في الهواء الطلق في صحراء كاليفورنيا وكذلك لمهرجان ستيدج كوتش لموسيقى الريف في الفترة من أبريل/ نيسان حتى أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت شركة جولدن فويس المنظمة للمهرجان، في بيان، الخميس: "لدينا كل النية للعودة في عام 2021، ومن المقرر أن يُعقد مهرجان ستيدج كوتش في الفترة من 23 إلى 25 أبريل نيسان 2021".



وأكدت الشركة أن تفاصيل عروض 2021 سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق وأن التذاكر المباعة لعام 2020 سيتم استخدامها في عام 2021.

وكان من المقرر أن تتضمن عروض 2020 مغني البوب فرانك أوشن وفرقة ريدج أجينست ذا ماشيند ومغني الراب ترافيس سكوت.