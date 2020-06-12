شريف منير يلجأ للقضاء لحماية ابنتيه من رواد أنستقرام

هدد الفنان شريف منير بتحرير محضر في الشرطة المصرية، ضد بعض التعليقات "الجارحة" التي طالته بعدما نشر صورة ابنتيه عبر حسابه الشخصي على أنستقرام.



وسيطرت حالة من الغضب على شريف منير بعدما نشر صورة لابنتيه كاميليا (12 عاما) وفريدة ( 16 عاما)، ليفاجأ بتعليقات مسيئة وردته من بعض متابعيه، ما دفعهما للضغط على منير من أجل حذف الصورة.

وبعد حذفها، قرر شريف منير إعادة نشر الصورة مرة أخرى، مع توجيه رسالة قاسية لأصحاب التعليقات المسيئة: "امبارح نزلت صورة بناتي ولقيت تعليقات من ناس مريضة.. جرحوني وجرحوا بناتي"، مؤكد أنه لن يسمح لمن وصفهم بـ"الهمج والمتخلفين" بتحديد ما ينشر عبر حساباته الشخصية.

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ووجه منير تحذيرا لمن "يتعدى الحد المسموح" بأنه سيلجأ إلى الحل القانوني، الذي يصل إلى السجن في بعض الأحيان.

ودعم زملاء منير من الفنانين والإعلاميين موقفه، ومنهم محمد عادل إمام ومنى زكي وهنا شيحة وياسمين عبدالعزيز وآخرون.

وقال شريف منير في تعليق إنه "بالفعل حصل على نسخ من التعليقات التي وردته على الصورة التي نشرها بالأمس، وسيحرر بها محضرا لمحاسبة أصحاب التعليقات".