"كورونا محمد رمضان" تحقق 3 ملايين مشاهدة في 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن الخليج 365 الجمعة 2020/6/12 12:09 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/6/12 12:09 م بتوقيت أبوظبي

حققت أغنية "كورونا فيروس"، للفنان محمد رمضان، أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة، على الصفحة الرسمية للفنان بموقع يوتيوب.

ونشر محمد رمضان، صورة له من كواليس تصوير أغنيته الجديدة "اغنية كوورنا محمد رمضان" عبر حسابه أنستقرام. Advertisements وتصدرت أغنية كورونا محمد رمضان، مؤشرات البحث، وقال محمد رمضان إن "أغنية كورونا" تصدرت التريند فى 12 دولة عربية، منها السعودية، والجزائر، والأردن، ولبنان، بعدما حققت نسب مشاهدة وصلت لأكثر من 3 ملايين. وكليب "كورونا فيروس"، من إخراج محمد سامى.



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