هذا ما كشفه محمد عبده حول إصابته بكورونا

بعد اخبار انتشرت على مواقع التواصل افادت ان فنان العرب محمد عبده مُصاب بفيروس كورونا، نفى الفنان السعودية هذا الخبر جملة وتفصيلاً.

وكشف “عبده” في مقابلة مع “العربية” حقيقة الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل والتي توثق دخوله لأحد الفنادق في “جدة” المخصصة للحجر الصحي للقادمين من خارج السعودية. وأكد أنه بالفعل توجه لأحد الفنادق قبل 10 أيام عند عودته من الخارج كإجراء احترازي متبع مع جميع الوافدين من الخارج.

وكان عبدالرحمن عبده، نجل الفنان السعودي محمد عبده، قد اكد منذ أيام أن والده بخير بعد انتشار معلومات عن تدهور حالته الصحية.

وكان محمد عبده قد أطل في حفل غنائي بمناسبة عيد الفطر السعيد من دون جمهور في بُث مباشرة عبر تطبيق شاهد.