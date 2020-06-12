Jun 12, 2020
بعد اخبار انتشرت على مواقع التواصل افادت ان فنان العرب محمد عبده مُصاب بفيروس كورونا، نفى الفنان السعودية هذا الخبر جملة وتفصيلاً.
وكشف “عبده” في مقابلة مع “العربية” حقيقة الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل والتي توثق دخوله لأحد الفنادق في “جدة” المخصصة للحجر الصحي للقادمين من خارج السعودية. وأكد أنه بالفعل توجه لأحد الفنادق قبل 10 أيام عند عودته من الخارج كإجراء احترازي متبع مع جميع الوافدين من الخارج.
وكان عبدالرحمن عبده، نجل الفنان السعودي محمد عبده، قد اكد منذ أيام أن والده بخير بعد انتشار معلومات عن تدهور حالته الصحية.
وكان محمد عبده قد أطل في حفل غنائي بمناسبة عيد الفطر السعيد من دون جمهور في بُث مباشرة عبر تطبيق شاهد.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما كشفه محمد عبده حول إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.