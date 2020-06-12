خاص- نجوم الغناء يستعدون لطرح أغنيات جديدة قريبًا

يستعد عدد من الفنانين في العالم العربي لطرح اغنيات منفردة قريباً جداً وذلك بعدما انتهوا من تسجيلها وأصبحت جاهزة للإصدار.

وقد رصد موقع “الخليج 365” بعضاً من الاعمال المقرر طرحها في الأيام المقبلة لمجموعة من النجوم منهم: كارول سماحة، عاصي الحلاني، زياد برجي، ناصيف زيتون، ناجي أسطا، أصالة وغيرهم.

–كارول سماحة وأغنية جديدة بعنوان Bon Voyage وهي باللغتين العربية والفرنسية وستكون بالتعاون مع DJ Youcef ومن انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

–عاصي الحلاني وأغنية “رجعتيني لبدايتي” وهي من كلمات وألحان حسن عيسى، وتوزيع عمر صباغ.

–أصالة نصري وأغنية جديدة بعنوان “الحب والسلام” كلمات والحان محمد رحيم.

–ناجي أسطا وأغنية جديدة بعنوان “اقرب شخص” والتي تحمل توقيع التريو الشاعر مازن ضاهر، الملحن فضل سليمان، والموزع عمر صباغ، وصورها أسطا على طريقة الفيديو كليب مع المخرج سعيد الماروق.

–محمد سرور وأغنية جديدة صيفية وهي من كلمات مؤمن راجح، ألحان الدكتور مصطفى العسال، توزيع موسيقي أحمد حسام و إلهامي دهيمة وسجلت بستوديوهات Brothers Music Studio في القاهرة. وستصورها المخرجة بتول عرفة ومن انتاج لايف ستايلز ستوديوز.

Advertisements

–زياد برجي وأغنيتين مصريتين الاولى كلمات امير طعيمة ومن الحان زياد وتوزيع هادي شرارة. والثانية من الحان عنان عوض.

–ناصيف زيتون ” لسه أحبك” وهي من كلمات عماد الأسعد، ألحان أحمد بركات وتوزيع عمر الصباغ.

–عبد الباسط عودة وأغنية “يومك بيضحك” وهي من كلمات عماد عبيد، ألحان شريف حمدان وتوزيع طه الحكيم.

–محمد محيي وأغنية “قلت أخونه” وهي من كلمات نور الدين حمدي، وألحان كريم حمدي وتوزيع الموسيقى للفنان فهد.

–محمد عدوية وأغنية “ياللي واحشني” توزيع أحمد العسال، وألحان وليد نور، وجيتار مصطفى أصلان، وميكس وماستر ماهر صلاح.

اميمة طالب واغنية “يا سيدي” كلمات سعود بن محمد العبدالله الفيصل والحان عزوف وتوزيع.

كذلك يضع مجموعة من النجوم لمساتهم الأخيرة على ألبوماتهم القادمة منهم اليسا، نانسي عجرم وائل كفوري. اما السوبرستار راغب علامة سبق وكشف أن في جعبته اكثر من 20 أغنية “هيت”، لكنه ينتظر الوقت المناسب لطرح الأغنيات. كما كشفت النجمة نوال الزغبي انها ستطرح اغنية من توقيع النجم زياد برجي بحسب ما كشفت في برنامج “ضحك ولعب وجد”.