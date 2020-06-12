Jun 12, 2020 شكل خبر طلب كيلي كلاركسون الطلاق عن زوجها براندون بلاكستوك صدمة لدى الجمهور الثنائي. ورفعت كيلي كلاركسون دعوى طلاق على زوجها براندون بلاكستوك، بعد سبع سنوات على إرتباطهما. نذكر ان كلاركسون وبلاكستوك تزوجا في عام 2013. ولديهما طفلان، ريفر روز البالغة من العمر 5 سنوات وريمنجتون ألكسندر البالغ من العمر 4 سنوات.







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كانت هذه تفاصيل خبر بعد سبع سنوات، كيلي كلاركسون وبراندون بلاكستوك: خلصت الحكاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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