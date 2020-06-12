من بيروت، نور الشيخ تعود للتواصل مع جمهورها

نشرت الإعلامية والممثلة نور الشيخ صورة لها عبر حسابها على انستغرام وذلك بعد غياب لمدة أسبوع عن التواصل مع المتابعين.

نور المتواجدة في لبنان، الى جانب زوجها الاعلامي والممثل البحريني خالد الشاعر، لتصوير مسلسل “دفعة بيروت”، اطلت من مكان اقامتها في بيروت، مؤكدة ان الغياب عن مواقع التواصل فيه شعور رهيب.

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وتصوّر “نور” مسلسل “دفعة بيروت” تحت ادارة المخرج علي العلي الذي يعمل على إنجاز واحد من أضخم إنتاجات شركة ايغل فيلمز، وهو عملٌ عربيّ مشترك يضمّ نخبة من أهم النجوم العرب من مختلف الجنسيات، حيث اجتمعوا من السعودية والكويت والإمارات ولبنان وسوريا والعراق والبحرين، ليشكلوا خلطة جديدة من نوعها تتعاون فيها إيغل فيلمز مع Joy Production.

العمل الذي سيعرض عبر شاشة MBC انضمّ مؤخراً لأبطاله النجم السوري محمود نصر، النجم اللبناني كارلوس عازار، بالإضافة لعدد كبير من الممثلين منهم أنس طيارة، أنطوانيت عقيقي، يارا قاسم، ريان حركة وغيرهم. هذا إلى جانب نجوم العمل الذين تم الإعلان عنهم سابقاً وهم نور الغندور، مهند الحمدي، خالد الشاعر، فاطمة الصفي، نور الشيخ، علي كاكولي، روان المهدي، ومن لبنان النجمة سارة أبي كنعان، أسعد رشدان وغيرهم.

يرصد (دفعة بيروت) الذي كتبته هبة مشاري حمادة، قصصَ وحكايات شباب وشابات من مختلف الجنسيات، يجتمعون في بيروت، في فترة الستينات، لمتابعة دراستهم، فندخل معهم في تفاصيل مشاكلهم الاجتماعية المتشعبة والمترابطة.