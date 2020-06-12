محمد عبده يشارك الجمهور نتيجة فحصه لفايروس كورونا (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقّ الفنان السعودي محمد عبده على شائعة إصابته بكورونا والتي راجت خلال الساعات الماضية بقوة، مطمئنًا جمهوره بأنه بصحة جيدة، وأكد أنه خضع لتحليل فيروس كورونا وذلك من أجل الإطمئنان على نفسه لأنه يعتبر كورونا كأي مرض يمكن للإنسان أن يطمئن على نفسه منه.

ونفى محمد عبده في تصريحات متلفزة له ما أشيع بشأن إصابته بكورونا، مبينًا أن الفيديو المنتشر له من إحدى الفنادق كان أثناء مروره لإجراء مسحة كورونا ويعود إلى 10 أيام مضت كونه كان خارج المملكة العربية السعودية وكان لابد أن يخضع لهذا الإجراء للإطمئنان على حالته الصحية.

وأكد فنان العرب أنه ذهب إلى الفندق بإرادته قبل أن يختلط بأولاده وأصدقاءه، موضحًا في أول ظهور له بعد شائعة الإصابة بكورونا أنه سعيد بالتهاني التي وصلته بمناسبة عيد ميلاده، وأكد أنه لم ينزعج من الشائعة لأنها جعلت الجميع يسأل عنه في يوم طيب بالنسبة له كيوم ميلاده.

وشارك محمد عبده جمهور نتيجة فحص كورونا مؤكدًا أن النتيجة جاءت سلبية، وعلقّ: "الحمد لله كانت نضيفة وكويسة وأنا قدامكم كويس أهو"، موضحًا أن فيروس كورونا مثله مثل أي مرض عادي لا ينبغي أن يتم التنمر على المصابين به.

وعن أعماله المقبلة التي سيفاجئ بها جمهوره خلال الفترة المقبلة، قال إنه يسعى للخروج بقصيدة باللغة العربية الفصحى قريبًا، وأضاف "أبو نورة" أنه يجمع نصوصًا كانت لديه ويدرس العديد من النصوص الجديدة لعدد من الشعراء التي يتلقها.

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وكان قد طمأن عبد الرحمن نجل الفنان محمد عبده الجمهور والمتابعين على صحة والده بعدما تم تناقل أخبار حول إصابته بفيروس كورونا، وتداول عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي تلك المزاعم مما صنع حالة من القلق بين محبيه.

ونشر عبدالرحمن تعليقًا عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلًا: "يا حبايبي والدي بخير.. انتو بخير؟"، ورغم قصر كلماته واختصاره لحالة فنان العرب إلا أنه أسعد عددًا كبيرًا من محبي محمد عبده، وحسم الجدل حول إصابة والده.

وراجت تلك الشائعة عقب انتشار مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" ظهر خلاله فنان العرب محمد عبده خارجًا من مبنى مرتديًا كمامته ويبدو بصحة جيدة.