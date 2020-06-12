كلوي كارداشيان وحبيبها السابق يثيران الجدل بفيديو جديد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دائمًا ما تُثير نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان وصديقها السابق تريستان طومسون الجدل بعلاقتهما، والتي تأخذ منحنى غامضًا لم يقم أي منهما بتفسيره، وخاصة أنهما يقومان بقضاء فترة الحجر الذاتي سويًا، وهو تصرف غريب وخاصة أنهما منفصلان منذ أكثر من عام بسبب خيانته لها.

وفي فيديو جديد لكلوي وتريستان في حفلة عيد ميلاد أحد الأصدقاء، ظهر الثنائي سعيدان ويلتقطان الصور سويًا، ولعل ما لفت الأنظار هو قيامه بوضع يده حول جسدها.

ويظهر في الفيديو الذي نشره صديق تريستان القديم، جوردان كلاركسون، الثنائي كلوي وتريستان يقفان بجوار بعضهما البعض أثناء الغناء وحمل هواتفهما وكانت ذراعه حولها.

وأشار موقع TMZ إلى أن الحفل كان في منزل تريستان في لوس أنجلوس، على الرغم من أنه ليس هناك تأكيدات بشأن عودتهما.

وبسبب انتشار فيروس "كورونا"، يرى تريستان كلوي وابنتهما كل يوم، وقد منحهما ذلك فرصة للتسكع أكثر وتقوية علاقتهما.

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وفي الشهر الماضي، دخل لاعب كرة السلة، تريستان طومسون والنجمة الأمريكية، كلوي كارداشيان في مواجهة قانونية مع العارضة كيمبرلي ألكسندر، وسط إدعاءات من جانب الأخيرة بأن تريستان هو والد طفلها.

وقدم محامي كلوي كارداشيان وتريستان، مارتي سينغر أمر "وقف وكف" ضد كيمبرلي، وتهديد بمقاضاتها، بسبب ادعاءاتها المستمرة أن تريستان هو والد طفلها.

وعلى صعيدٍ مختلف، كانت كلوي قد انتقدت الشائعات التي أشارت إلى انتظارها لطفل ثانٍ من صديقها السابق تريستان طومسون والضجة التي صاحبت تصريحها المثير للجدل بأنها يمكن أن تستعير بعض الحيوانات المنوية منه لإنجاب طفل آخر.

وكتبت: "أنا لا أتصفح المنصات الاجتماعية كثيرًا هذه الأيام وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلني أبقى بعيدة، ولكن الأشياء المرضية والمؤلمة التي يقولها الناس، تُشعرني بالاشمئزاز، ويقسم الناس أنهم يعرفون كل شيء عني؛ بما في ذلك الرحم.. هؤلاء مرضى".

وأضافت: "الأشياء السيئة التي يقولها الأشخاص عني هي إشاعة، لقد رأيت الكثير من القصص المؤذية والحقيرة والتغريدات الكاذبة، وإذا كانت صحيحة، فإنها حياتي، وليس حياتك".