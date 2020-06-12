منع أغنية حسن شاكوش وأحمد سعد "100 حساب" من العرض

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منعت شركة "مزيكا" للإنتاج الموسيقي أغنية "100 حساب" التي يتعاون فيها المطرب المصري أحمد سعد مع مواطنه مغني المهرجانات حسن شاكوش من العرضن وذلك بسبب العقوبة التي وضعتها نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان هاني شاكر، على الأخير لعدم حصوله على تصريح بالغناء.

وأكدت شركة "مزيكا" في بيان أنه تم تأجيل طرح الأغنية لحين صدور تصريح بالغناء من نقابة الموسيقيين، على الرغم من الحصول على تصريح إجازة من الإدارة العامة للمصنفات الفنية وذلك احترامًا لقرارات النقابة ومجلس إدارتها الذي يقضي بمنع 23 مطربًا شعبيًا من تسجيل أي أغانٍ جديدة أو التعامل معهم، وإلا يعتبر الأمر مخالفة لنصوص القانون في مصر.

من جانبها، أوقفت نقابة الموسيقيين عقوبتها التي كانت مقررة ضد حسن شاكوش، حيث أصدرت بيانًا وجهت فيه الشكر لشركة "مزيكا" والقائمين عليها بقيادة المنتج الكبير محسن جابر، بسبب استجابته لتنفيذ القانون واللوائح التنفيذية للنقابة والقواعد التي يتبناها النظام العام للدولة المصرية.

وأكدت النقابة في بيانها أنه لم يتم الحصول على تصريح من النقابة بهذه الأغنية، كما أن حسن شاكوش ليس عضوًا بالنقابة ولا يحمل تصريحًا وهو ما لا يتفق مع مواد القانون.

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وأوضح البيان: "تهيب النقابة بكل الشركاء القائمين على صناعة الفن والموسيقى من شركات وهيئات وقنوات فضائية اتخاذ مثل هذه المواقف أسوة حميدة والالتزام بالقانون وقواعد النظام العام للدولة المصرية حفاظًا على حقوق فنانين هذا الوطن واللوائح المنظمة للعمل".

وكان قد قال سكرتير نقابة المهن الموسيقية أحمد رمضان، إن قرارات هاني شاكر ”كانت واضحة منذ البداية وغير قابلة للتهاون بشأن عقوبات أغاني المهرجانات“، مؤكداً أن شاكوش تجاوز هذه القرارات وأصدر الأغنية مع المطرب أحمد سعد.

وأضاف رمضان في تصريحات صحفية، أن هاني شاكر ”قرر معاقبة شاكوش حتى يكون عبرة لغيره“، مؤكدًا أنه ”تواصل مع المصنفات الفنية وشركة مزيكا المنتجة للأغنية التي قدرت الموقف وقررت فعلياً وقف الأغنية“.

يُذكر أن أغنية "100 حساب" كتب كلماتها محمود خليفة ويلحنها أحمد سعد ويعمل على توزيعها موسيقيًا إسلام شيبسي.