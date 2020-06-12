سمية الخشاب: الرجالة كـ "دراكولا".. وبيستهلكوا 90% من طاقتي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صرحت الفنانة المصرية سمية الخشاب بأنها تتلقى عروض زواج كثيرة على الهواء، أثناء ظهورها في اللايف عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، معلقة: "على فكرة بتجيلي طلبات جواز كتيرة أوي يا جماعة وبتخطب على الهواء".

وطرحت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية سؤالا عليها حول إمكانية تفكيرها في تكرار تجربة الزواج مرة أخرى، فردت سمية قائلة :"لا لا مش عايزة أتجوز تاني.. مع احترامي للرجالة لكن هما بياخدوا منك 90% من طاقتك فما بيكنش فاضل حاجة لنفسك.. بيسحبوا طاقة الست زي مصاص الدماء "دراكولا ".

وأضافت :"الراجل طبعًا بيسحب طاقة الست لأنه إذا انتي بتحبيه هتهتمي بيه وترتبي أغراضه وتديله وقتك وصحتك واهتمامك وتطبخيله وتدلعيه طب انتي فين من كل ده؟".

ووجهت نضال سؤالًا آخر لسمية الخشاب قائلة: "طب إذا الرجل كان بيهتم بيك ويدلعك؟"، فسخرت سمية قائلة :"هما فين دَول اللي بيدلعوا يا حبيبتي.. والله يا حبيبتي هي الحياة أخد وعطى اهتم بيا أهتم بيك هتحبني هحبك لكن أخد من غير عطاء ده اسمه أنانية ".

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وكانت قد كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب، عن علمها مسبقًا بوجود مقلب مُدبر لها قبل ظهورها مع مواطنتها النجمة فيفي عبده في برنامج "خلي بالك من فيفي"، لكن بدون أن تعلم باقي تفاصيل المقلب، من أعمال السحر والتكسير التي يتضمنها مقلب فيفي.

واعترفت الخشاب، خلال لقائها مع برنامج "القاهرة الآن"، بأن النجوم يكونون على علم بوجود مقلب سواء في برنامج فيفي عبده أو رامز جلال، قائلة: "أنا عارفة إني بعمل برنامج في بيت فيفي.. يعني الديكور من بيتها.. بس أنه فيه صريخ وتكسير وفرقعات لا مكنتش أعرف".

وتابعت: "على فكرة حتى رامز بيتقالنا إنه برنامج وممكن يكون فيه مقلب بس مش هيقولك تفاصيل.. يعني ممكن يلمحوا بإنها عاملة مقلب لكن مش هيحرقوا البرنامج أبدا".

وأكدت النجمة المصرية أنها تفاجأت بتفاصيل المقلب في برنامج "خلي بالك من فيفي"، لكنها تماسكت بسبب قوة شخصيتها في الحقيقة، ومواجهتها للمواقف الصعبة.