جويل ماردينيان: إم بي سي تخلت عني.. وهناك الكثير من البكاء بحياتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الإعلامية اللبنانية جويل ماردينيان إنها تكره لفت الأنظار ولكنها تعشق الجرأة على السوشال ميديا، نافية تماماً فكرة سحب الفاشينيستات الخليجيات البساط من تحت قدميها، مؤكدة أنها في منطقة من الشهرة تختلف كثيرًا عن الآخرين.

وكشفت جويل خلال لقائها ببرنامج تفاعلكم، أنها تعاني من ضعف الثقة الشديد في نفسها وظهر ذلك بشدة في عملية صدرها التي تستحي حتى الآن الحديث عنها.

وعن سبب خلافها من قنوات إم بي سي، قالت جويل "لا يوجد خلاف ولكن القناة هي من تخلت عني ولم أناقشهم في هذا القرار خاصة وأن البرنامج رغم نجاحه توقف نهائياً حتى الآن"، موضحة أنها تحلم بتقديم برنامج عن المرأة منذ 10 سنوات.

وفيما يتعلق بثروتها، قالت جويل "أنا لست مليونيرة ولا أملك مليون بحسابي ولكني مليونيرة بقيمتي"، وعن أيقونة الجمال بالنسبة لها قالت جويل إنها تقتدي كثيرا بنجوم هوليوود وتعشق الموضة والجمال.

وأضافت جويل أن هناك الكثير من البكاء في حياتها، فهي ليست كاملة كما يظهر في فيديوهاتها.

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وأعربت جويل عن غضبها الشديد من الإشاعات التي طالتها، حيث اتهمها البعض بسرقة أموال من البنوك والهروب خارج لبنان في الفترة التي اختفت فيها 7 أشهر خلال تبنيها لطفلها، مؤكدة أنها تكره السياسة والخوض فيها لأنها لعبة صعبة ومعقدة، على حد قولها.

وكانت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان قد صدمت جمهورها عبر موقع إنستغرام بعد نشرها فيديو كشفت من خلاله أنها تحلق شعر وجهها "ذقنها وشاربها" بالشفرة الرجالية.

وكشفت مردينيان عبر الفيديو أنها كانت تخجل بالسابق عن الاعتراف بهذا الأمر، إلا أنها كلما تكبر كلما تزيد ثقتها بنفسها، وأنها أصبحت بعمر الـ 44 عامًا، لذلك زادت ثقتها بنفسها كثيرًا، على عكس ما كانت عليه عندما كانت بعمر الـ 18.

واستطردت مردينيان أنها عندما كانت بعمر الـ 18، شاركت بمسابقة ملكة جمال إيطاليا، ورغم ذلك كانت ثقتها بنفسها ضعيفة جدًا مقارنة بالوقت الحالي.

كما أكدت خبيرة التجميل اللبنانية أنه هناك العديد من السيدات اللواتي يلجأن لهذا الحل، بسبب معاناتهم مع شعر الوجه المزعج والذي يظهر بسبب بعض الهرمونات، موضحة أن هدفها من نشر هذا الفيديو التأكيد على أنهن لسن لوحدهن بهذا الأمر، وأنهن عليهن أن لا يخجلن منه فهو أمر طبيعي.

وفي نهاية الفيديو وبعدما أنهت مردينيان حلاقة وجهها، صورت جسدها، وقالت "لساتني مَرة"، مُشيرة إلى أن حلاقة وجهها لا تغير من أنوثتها أو تؤثر عليها.