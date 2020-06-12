شاهد.. الفنانة إيمان العاصي تعلن تعافيها من كورونا

أعلنت الفنانة المصرية، إيمان العاصي، الثلاثاء، تعافيها من فيروس كورونا، وروت تجربتها مع الفيروس في فيديو عبر حسابها على موقع إنستغرام.

وقالت الفنانة إنها اكتشفت إصابتها بالفيروس نهاية شهر رمضان الماضي، حيث أجرت مسحة بعد شعورها بالأعراض وجاءت النتيجة إيجابية، ثم خضعت للعزل والعلاج في المنزل حتى تعافت تماما، مضيفة أنها تأكدت من شفائها وتخلصها من الفيروس بعد إجراء تحليلين متتاليين.

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وذكرت الفنانة المصرية أنها اضطرت لإخلاء منزلها فور تأكد إصابتها، وعزلت نفسها في المنزل لأكثر من أسبوعين، وكانت تتحدث مع عائلتها وابنتها عبر مكالمات الفيديو على الهاتف، مضيفة أنها عاشت فترة صعبة وكانت تبكي عندما تتحدث مع ابنتها لشعورها بالخوف والقلق.

وطالبت الفنانة جميع المصابين بالفيروس بعدم الخوف، حرصا على حالتهم المعنوية والتي بحكم تجربتها تساعد في سرعة التعافي والتخلص من الفيروس، مشيرة إلى أنها عادت لحياتها الطبيعية قبل يومين، والتقت مع ابنتها وعائلتها مع التزامها التام بكافة الإجراءات الوقائية.

إيمان العاصي من مواليد العام 1985 في القاهرة، والتحقت بالفن من خلال صورة لها نشرتها إحدى المجلات الفنية، حيث شاهدها المخرج خالد بهجت، الذي رشحها للقيام بدور في مسلسل "أمس لا يموت" مع الفنانة رغدة ورياض الخولي، ثم شاركت في مسلسل "أحلام في البوابة" مع الفنانة سميرة أحمد، وبعد ذلك قامت بأداء العديد من الأدوار الثانوية والرئيسية وشاركت في فيلم "مقلب حرامية" مع الفنان صلاح عبدالله.

أعلنت الاعتزال في العام 2011 بعد زواجها، ولكنها عادت مجددا وشاركت في أفلام "مسجون ترانزيت"، و"الخلبوص"، و"هروب اضطراري"، و"مولانا"، و"حرب كرموز".