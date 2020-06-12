عمرو واكد يعلن تعافيه وإبنه من فيروس كورونا

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"الخليج 365" من بيروت: كشف الفنان عمرو واكد، في تغردية له على تويتر، عن تعافيه وإبنه من فيروس كورونا.

وكتب واكد تدوينة كشف فيها عن إصابتهما: "تم بحمد الله وبقدرته شفاء ابني من فيروس كورونا. سأطلّ في بثّ مباشر قريباً أتكلم عن إصابتي بالفيروس وكيف ربنا كرمني وشفاني منه أنا كمان. اللهم لك الحمد والشكر ويا رب يشفي الجميع".

وحول طريقة علاجه، ردّ على أحد متابعيه بالقول: "أنا اخدت الآتي. باراسيتامول - فيتامين سي - حبوب زيت الزعتر - حبوب زيت الكريل (حاجة زى الجمبري كده وهو مسيل طبيعي للدم) - 4 فصوص ثوم ني واحد على الريق (ممكن تاخد حبوب ثوم من الصيدلية) ايكناشيا - مهدئ للسعال- ومشروب الزعتر بالليمون والعسل - قرفة بالجنزبيل واللبن".

وأضاف: "وأكل صحي (لحمة أو فراخ مهم جداً) وشوربة فراخ بالبهارات. وقبل النوم كنت باخد حبوب ميلاتونين عشان النوم يبقى عميق وحبوب زينك".

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يذكر أن واكد يقيم حالياً في أميركا، وكان قد تم شطب عضويته من نقابة المهن التمثيلية في مصر على خلفية مشاركته في جلسة استماع في الكونغرس الأميركي، حول ملف حقوق الإنسان في مصر، وحديثه عن النظام الرئاسي المصري.

وكان آخر ظهور فني له في الجزء الثاني من مسلسل رامي قد أثار جدلاً بسبب مشاركة نجمة الإفلام الإباحية ميا خليفة فيه، كما حقق أحد مشاهده في العمل إنتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي عندما قارن فيه بين حياة كلبه المريض بالإكتئاب وحياة الناس.

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