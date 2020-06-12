محمد عبده يعلق على شائعة إصابته بفيروس كورونا

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"الخليج 365" من بيروت: قال الفنان السعودي محمد عبده في تصريحات لقناة ”العربية“، في أول ظهور له بعد الشائعة التي راجت بشأن إصابته بكورونا، أنه أجرى مسحة طبية للاطمئنان على نفسه، نافيًا ما تردد عن إصابته بالفيروس وأنه بصحة جيدة ولا يعاني من أي أعراض.

وأضاف فنان العرب بأنه: "كان خارج المملكة العربية السعودية، وعندما وصل إلى البلاد كان لابد أن تؤخذ منه مسحة طبية للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدًا أن النتيجة جاءت سلبية".

وعن الفيديو المنتشر له أثناء وجوده بأحد الفنادق المخصصة للحجر الصحي في السعودية، قال إنه فيديو حديث وليس قديمًا، وأنه ذهب إلى الفندق بإرادته للاطمئنان على حالته الصحية قبل أن يختلط بأولاده وأصدقائه.

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وأشار عبده إلى أن فيروس كورونا ”مرض عادي مثل أي مرض ولا يجب أن يتنمر أحد على المصابين به“.

وبشأن أحدث أعماله التي يتم العمل عليها حاليًا قال إنه يسعى للخروج بقصيدة باللغة العربية الفصحى قريبًا، مضيفًا أنه يجمع نصوصًا ويدرس العديد من النصوص الجديدة لعدد من الشعراء.

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