المخرجة الأميركية السوداء آفا دوفيرني تصبح عضواً في "أكاديمية الأوسكار"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365" من بيروت: انتخبت المخرجة الأميركية السوداء آفا دوفيرني المعروفة بمواقفها وأعمالها المناهضة للعنصرية، عضوا في مجلس حكام الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها المانحة لجوائز الأوسكار.

وبات المجلس يضم 26 امرأة و12 شخصا ملونين من أصل 54 عضواً، ليعكس تنوعا أكبر من أي وقت مضى، على ما ذكرت وسائل الإعلام المتخصصة. وكان أربعة من الأعضاء الجدد المنتخبين من النساء، فيما أعيد انتخاب الممثلة السوداء ووبي غولدبرغ.

وقد اشتهرت المخرجة بفضل مسلسل "When They See Us"، الذي يستعيد قصة حقيقية لخمسة مراهقين سود ومن أصول أميركية لاتينية إتهموا خطأ بإغتصاب مهرولة في متنزه سنترال بارك نهاية الثمانينات، والوثائقي "ثرتينث" حول سجن السود بأعداد كبيرة في الولايات المتحدة.

ويجدد ثلث مجلس الحكام سنوياً، وتتمثل فيه كل القطاعات المهنية في أوساط السينما، ومهمته تحديد أهداف الأكاديمية الاستراتيجية.

Advertisements

وانتقدت الأكاديمية بشدة في السنوات الأخيرة بسبب غياب التنوع ليس فقط في صفوف أعضائها، بل أيضا في اختيار المرشحين والفائزين. وأطلقت حملة في كانون الثاني/يناير 2015 تندد بكون البيض يهيمنون على جوائز الأوسكار.

وكان فيلم "سيلما" من إخراج دوفيرني الذي يروي النضال التاريخي لمارتن لوثر كينغ للحصول على حق الاقتراع لكل الأميركيين، من بين الأفلام المرشحة في تلك السنة.

وقد رشح في فئة أفضل فيلم، إلا أنه اكتفى بجائزة أفضل أغنية، فيما اعتبر كثيرون في تلك الفترة أن "سيلما" تعرض للظلم.

وأكد بطل الفيلم ديفيد أويلوو الأسبوع الماضي أن أعضاء في الأكاديمية هددوا بتعطيل الترويج للفيلم، بعدما ارتدى طاقمه قمصانا كتب عليها "لا استطيع التنفس" خلال العرض الأول للفيلم في 2014. وأراد طاقم الفيلم يومها الاحتجاج على وفاة الأميركي الأسود إريك غارنر اختناقا، خلال توقيفه من قبل الشرطة تماما مثل جورج فلويد.