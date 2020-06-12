نتفليكس تكشف النقاب عن مقدمة الموسم الثاني من مسلسل "أحلام الفراشة"

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت Netflix النقاب عن المقدمة الرسمية للموسم الثاني من المسلسل البرازيلي "أحلام الفراشة".

ونتتبع في هذا الفيديو مسار كل من الشخصيات الرئيسية بعد تعرضهن لصدمة موجعة. وبعد الحصول على فرصة ثانية في الحياة، يواجه هذا الرباعي أيضًا أشكالًا جديدة من الحب والعاطفة والاستقلالية. وسيسعد عشاق المسلسل بمتابعة هؤلاء النسوة وهن يعشن أحلامهن وإنجازاتهن وآلامهن، ويواصلن مسيرتهن معًا على الرغم من اختلافهن الشاسع عن بعضهن البعض.

وفي الموسم الجديد، تبقى "مالو" (ماريا كاساديفال)، التي التقينا بها في الموسم الأوّل، بذات العزيمة وشدة البأس كأم مُتفانية وصديقة مُخلصة. ولكنها الآن تمتلك قوّة جارفة اكتسبتها من صدمة شحذت قواها، فأصبحت شخصية واقعية متحرّرة من كل الموانع والأعذار.

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أمّا "تيريزا" (ميل لسبوا)، فتختار أن تُكرّس حياتها لرعاية عائلتها ومنزلها، لكنها سرعان ما تدرك أنها تفتقد نوعًا آخر من الإنجاز، ألا وهو العمل (وهذه المرّة في قناة إذاعية). وبالعودة إلى "أديليا" (باثي ديجيسوس)، فنجدها قبل الزواج تشغل تفكيرها بأحداث طفولتها ووالدها "دوك"، وهي اليوم ترغب في بدء صفحة جديدة مع "كاب" (إيكارو سيلفا) والمضي قدمًا في حياتها. وفي المقابل، فإن شقيقتها "إيفوني" (لاريسا نونيس) سيتبدّل حالها من مراهقة تفتقد التميّز لتصبح فنانّة طموحة وموهوبة، إذ ستتاح لها الفرصة لإثبات قدراتها في مجال يهيمن فيه الرجال بمساعدة "مالو".

وتقدّم لنا المقدمة أيضًا الممثل "أليخاندرو كلافو" في دور "فاغنر"، زميل "تيريزا" الجديد، و"برينو فيريرا" في دور "ميلتينيو"، لاعب كرة قدم موهوب وصديق قديم للكابتن.

وتعرّفنا كذلك إلى مواقع جديدة مثل فندق قصر "كوباكابانا" الشهير في "ريو دي جانيرو" ومركز "كاسا دو بوفو" في "ساو باولو"، والذي يستضيف راديو البرازيل في المسلسل. ويعود المنتج الموسيقي الطموح "روبرتو" (غوستافو ماتشادو) والمغني الجذاب "شيكو" (لياندرو ليما)، وفي هذه المرة يثيران إعجاب "مالو". ومن ناحية أخرى ، يبدي "نيلسون" (ألكسندر سيوليتي) استعداده للعب دور الأب ويبدأ في مشاركة "تيريزا" في مسؤوليات رعاية ابنته "كونسيساو"، ثمرة علاقته القديمة مع "أديليا".

سيعود "أحلام الفراشة" في موسم ثانٍ وستّ حلقات مدّة كل منها 50 دقيقة، وتولّى إنتاجه تنفيذيًا "بيتو غاوس" و"فرانشيسكو تشيبيتا". والمسلسل من تأليف "هيذر روث" و"جوليانو سيدروني"، وتتولّى "روث" مهامّ كتابة السيناريو إلى جانب "باتريشيا كورسو" و"ماريانا تيش"، والإخراج العام من جهود "كايتو أورتيز"، مع "جوليا ريزيندي" التي ستخرج بعض الحلقات.