نتفليكس تطرح الإعلان الترويجي للفيلم التركي "رحلة الى الغد"

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت Netflix الإعلان الترويجي لفيلم "رحلة إلى الغد"، وهو أول أفلام Netflix الأصلية من تركيا.
وهو من بطولة "ديلام تشيتشك دنيز" و"متين أكدولغر"، ومن تأليف وإخراج المؤلف والمخرج "أزان أتشيكتان"، ومن إنتاج OG Medya و PTOT Film.
يصوّر الفيلم القصة الرومانسية التي تجمع بين غريبين يتقابلان في رحلة تنطلق من "أنقرة" إلى "إزمير". ورغم البداية المتوتّرة بينهما، إلا أنَّ علاقتهما تتّخذ مسارًا مختلفًا حين يدركان أهمية مواجهة أنفسهما وبدء صفحة جديدة تقرّبهما من بعضهما البعض.
سيُعرض فيلم "رحلة إلى الغد" على Netflix في جميع أنحاء العالم في 19 يونيو.
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