النيابة العامة تأمر بحبس "شيري هانم" و"زمردة" بتهمة الدعوة للدعارة

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"الخليج 365" من بيروت: أمرت النيابة العامة في مصر، مساء الخميس، بحبس متهمة تعرف باسم "شيري هانم" وابنتها التي تعرف باسم "زمردة" والمقيمتان في القاهرة، بعد عدد من التهم من بينها "إعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها".

وذكرت النيابة العامة في بيان، الجمعة، أن التهم المدرجة تتضمن:"الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم".

وكانت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» رصدت غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ«لنيابة العامة» بموقع «فيسبوك»، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ«لنيابة العامة».

تزامنًا مع ذلك تبينت «الإدارة العامة لحماية الآداب» بـ«وزارة الداخلية» -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقي القبض عليهما وأحيلا إلى «النيابة العامة» لاستجوابهما.

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وشاهدت «النيابة العامة» المقاطع التي نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.

وتبينت «النيابة العامة» من فحص هاتف الأخيرة العديدَ من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت «النيابة العامة» بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.

من جهتها وجهت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة هجوما لاذعاً عبر برنامج كل يوم الذي تقدمه على قناة ON المصرية، حيث قالت: "مستنكرة ما فعلته الأم بإبنتها وإعتبرته تجارة بالبشر وطالبت السلطات بوقفة حازمة بهذا الخصوص مع كل من تسول له نفسه إستغلال القاصرين بهذا الشكل المسيء".