كورونا فيروس محمد رمضان تتخطى 3 ونصف مليون مشاهدة

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"الخليج 365" من بيروت: طرح الفنان محمد رمضان عبر قناته الرسمية على اليوتيوب أغنيته المصورة الجديدة والتي تحمل عنوان "كورونا فيروس" والتي حققت حوالي 3 ملايين ونصف المليون مشاهدة خلال أقل من 48 ساعة على صدورها. كما إحتلت المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الرائجة على يوتويب.

ورغم أن العمل المصور الذي أخرجه محمد سامي، يحمل في عنوانه العريض أهدافاً توعوية للوقاية من جائحة كورونا، إلا أن الفيديو كليب بدا غنياً بعناصر الاستعراض والإبهار الذي يطبع معظم أعمال رمضان الغنائية المثيرة للجدل. حيث أطل فيه الفنان الشاب بكمامة ذهبية وقفازات ونظاراتٍ مرصعة، وكما في كليباتٍ سابقة له لم يتخلّ عن فكرة الظهور بـ"روب الحمّام" واستعراض عضلاته.

وكان رمضان قد قام بحملةٍ مكثفة، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج لأغنيته الجديدة، بدأها بظهوره مع ابنته، وهما يغنيان مقطعاً منها.

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ثم نشر صورة لنفسه وهو يرتدي لباس الأبطال الخارقين الجلدي مع كمامة سوداء داعياً معجبيه للإشتراك بقناته على اليوتيوب ليكونوا أول من يشاهد العمل فور صدوره ونجح بحملته هذه في رفع عدد المشتركين بقناته من 9 ملايين الى تسعة و 800 الف مشترك خلال أيام.

وفي وقت سابق، شوق الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه على منصات السوشيال ميديا بفيديو كليب أغنيته "كورونا فيروس" حيث نشر مقطع فيديو من تدريبات الرقص لكليبه الجديد، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستغرام.

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