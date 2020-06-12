شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفل بأول 3 ملايين مشاهدة لأغنيته الجديدة كورونا فيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمد رمضان، بالنجاح الكبير الذى حققته أغنيته الجديدة كورونا فيروس، خلال ساعات قليلة من طرحها عبر قناته الشخصية على موقع يوتيوب، فقبل مرور يوم واحد على طرح أغنية البرنس الجديدة، تخطت 3 ملايين مشاهدة، كما تصدرت التريند فى مصر وعدة دول عربية وأوروبية.

محمد رمضان نشر مقطع فيديو مقتضب عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، والذى يبرز صدارة أغنية كورونا فيروس لتريند مصر والدول العربية والأوروبية على يوتيوب، ومنها السعودية واليمن والإمارات وقطر وليبيا ولبنان، والأردن والعراق وتونس والمغرب والكويت والجزائر، إضافة إلى ألمانيا.

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وتتناول أغنية "كورونا فيروس" بعض النصائح والإرشادات للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفى وقت سابق، شوق الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه على منصات السوشيال ميديا بفيديو كليب أغنيته "كورونا فيروس"، حيث نشر مقطع فيديو من كواليس كليبه الجديد، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، ظهر فيه محمد رمضان وتمثالا له مرتديا كمامة، حيث أشعل فيه "رمضان" حماس متابعيه استعدادا لطرح أغنية "كورونا فيروس".

ولم تكن تلك المرة الأولى التى ينشر فيها رمضان، صورًا من كواليس الكليب، حيث نشر صورة عبر "إنستجرام" منذ أيام، ظهر فيها مرتديًا ملابس خاصة للوقاية من فيروس كورونا والأغنية يتعاون فيها مع المخرج محمد سامى، كما علقت الفنانة حلا شيحة على الصورة وكتبت "عسل".

يشار إلى أن محمد رمضان شارك فى رمضان المنصرم بمسلسل "البرنس"، وشارك فى بطولته نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجى.