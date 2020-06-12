شكرا لقرائتكم خبر عن أم وست بيت.. يسرا اللوزى تشارك جمهورها بصورة طبق فتة مكدوس عمايل إيديها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة يسرا اللوزى جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا مهاراتها فى المطبخ التى خرجت فى طبخ طبق فتة، ونشرت صورة لطبق فتة مكدوس عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها، "فتة مكدوس عمايل إيديا"، ما يعكس أن النجمة إضافة لكونها أم البنات، فإنها أيضًا "ست بيت" شاطرة.

يأتى هذا بعدما كشفت النجمة يسرا اللوزى، عبر حسابها على موقع إنستجرام، منتصف مايو الماضى، استقبالها طفلتها الثانية نادية، قائلة، "من حوالى أسبوعين، وصلت "نادية" بالسلامة الحمد لله وبكده بقيت "أم البنات".. شكرًا لكل الناس اللى سألت عليا ووقفت جنبى لما كنت قلقانة من الولادة فى زمن كورونا، وربنا يقوّم كل الأمهات بالسلامة"، وحينها نشرت صورة لقدم ابنتها، وفور نشر الصورة انهالت تعليقات قطاع كبير ممن حرصوا على تهنئتها بوصول مولودتها وتعافيها بعد الولادة.

وكانت الفنانة يسرا اللوزى قد نشرت قبل ذلك بأيام فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وتظهر عليها علامات الحمل فى الشهور الأخيرة بشكل كبير، وعلقت عليها بقولها: "يارب الناس كلها تكون بخير ويخدوا بالهم من نفسهم وميخرجوش زى ما كلنا بنعمل.. بس سؤالى الأهم زميلاتى الحوامل اللى قربوا يولدوا عاملين إيه قلقانين من أيه متخيلين أيه هيحصل فى الولادة لما نيجى نروح المستشفى فى ظل الفيروس الجميل حبيت اشاركم مخاوفى واشوف انتو حاسين بايه وبتفكروا فى ايه"، مضيفة:" إلى زميلاتى الحوامل عاملين إيه فى الهم ده؟".

Advertisements

وتشارك يسرا اللوزى فى بطولة فيلم "العنكبوت"، إلى جانب كل من النجوم أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ومحمد لطفى وغيرهم ومن تأليف محمد ناير واخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر أن يعرض خلال موسم عيد الفطر المقبل، وتدور أحداث فيلم "العنكبوت" فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

وكانت آخر أعمال يسرا اللوزى مسلسل بخط الأيد الذى عرض مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا، والذى ظهرت به كضيفة شرف، و تدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" - أحمد رزق - الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز فى مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.