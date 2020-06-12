شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي درويش عن إصابته بكورونا: هتعدى بفضل دعواتكم.. ونجوم الفن يدعمونه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الفنان مصطفي درويش متابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام" بالدعاء له بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلا، "هتعدي بإذن الله بفضل دعواتكم"، فى حين دعمه عدد كبير من نجوم الفن، فكتب أحمد السعدني:"ألف سلامه يا درش خير إن شاء الله"، وعلقت آيتن عامر: "سلامتك يا مصطفى هتعدى طبعا باذن الله".





كما كتب الفنان إسلام إبراهيم :"الف سلامة عليك يا حبيبي"، بينما كتب الفنان دياب :"الف سلامة يا حبيبى ان شاء الله خير وتعدى بسلام يارب"، وعلقت الفنانة السورية سارة نخلة :"الف سلامة عليك يا درش".





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وقال الفنان مصطفى درويش، إنه ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحاً أنه شعر بالقلق الشديد عندما ظهرت عليه هذه الأعراض، وشدد على أنه نبه على كل من خالطه ومن باب الأمانة والحفاظ على صحة الآخرين، وتابع: "مفكرتش فى حاجة غير أن الناس اللى خالطتنى تفكر فى نفسها وأهلها".

وأضاف "درويش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن لديه ثقة كبيرة فى الله سبحانه وتعالى فى تجاوز المحنة، وتابع: "إن شاء تعدى على خير.. ربنا كتبها لينا وهتعدى.. أنا جامد جداً فى المواقف دى".

وشارك الفنان مصطفي درويش في السباق الرمضاني الماضى بمسلسل "بـ100 وش"، من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.