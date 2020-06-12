شكرا لقرائتكم خبر عن بشويش على عقلك لاحسن تتجنن.. كيف تسببت أول أغنية لصباح فى خناقة مع والدها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحمل الفنان دائما حباً وتقديراً واعتزازاً كبيراً بأول عمل يعرف الجمهور به ويحقق له شهرة كبيرة ويضع قدمه على أول درجات سلم النجاح.

وفى عام 1953 نشرت مجلة الكواكب موضوعاً تحدث فيه عدد من نجوم الطرب وقتها عن حكاية أول أغنية فى حياتهم تحت عنوان " أغنيتى الأولى" ، وكان من بين هؤلاء المطربين الفنانة الكبيرة الشحرورة صباح.

وتحدثت الشحرورة عن أغنيتها الأولى قائلة: "جئت إلى مصر بعد ان تعاقدت مع المنتجة آسيا لبطولة فيلم " القلب له واحد " ، وأذكر فيه أغنية أعتبرها أول أغنياتى لأنها حققت لى أكبر قدر من النجاح وهى أغنية " بشويش على عقلك بشويش لحسن تتجنن"، وكانت أغنية خفيفة الوقع على الأذن"

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وأشارت صباح إلى أن الفيلم حقق نجاحاً كبيراً وانهالت عليها خطابات المعجبين، التى كان يتسلمها والدها ويقرأها ، وقال لها أحد المعجبين أن أغنية بشويش على عقلك هى سبب نجاح الفيلم أن علليها الا تتنازل عن ملكيتها الأدبية هذه الاغنية مطلقاً، وان أطالب بأجر عنها لانها السبب فى المكاسب التى حققتها شركة الانتاج

وقالت الشحرورة :" لم يكن هذا لسيماً لا منطقاً ولا قانوناً، ومع ذلك سعى أبى لدى أسيا للمطالبة بالمزيد من الأموال مقابل هذه الأغنية ، وولم أكن أنا من رأى أبى ، فاصطدمنا لأول مرة ، ولم أكن قبل هذا أو بعده اصطدمت به، وبعدها حاولت مصالحته وقلت له لأزيل غضبه منى : هذه الأغنية هى التى جعلت الناس يعرفون اسمى ويكفينى هذا ثمناً لها"

وهكذا تسبب نجاح أول أغنية للشحرورة فى صدام بينها وبين والدها.