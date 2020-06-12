حسن شاكوش ينشر صورًا جديدة من حفل "خطوبته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصور جديدة من حفل "خطوبته"، على فتاة من خارج الوسط الفني.

ويظهر شاكوش في الصور إلى جوار خطيبته، يساعدها على ارتداء "الشبكة"، معلقًا "بكلمات من أشهر أغانيه "مش هتبقى لغيري"، من أغنية "بنت الجيران".

جدير بالذكر أن حسن شاكوش ينتظر طرح أغنيته الجديدة "100 حساب" والتي تجمعه بالفنان أحمد سعد، وذلك بعد حل أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.