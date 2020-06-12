"بدأت مع عمو فؤاد واختفت لهذا السبب وظهور مفاجئ".. معلومات عن شيماء عقيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحتفل الفنانة المعتزلة شيماء عقيد بعيد ميلادها الـ42، اليوم، إذ إنها من مواليد 12 يونيو 1978.

ونستعرض لكم في هذه السطور، بعض المعلومات عنها..

- ولدت في الإسكندرية لأب سوري وأم مصرية.

- انضمت وهي طفلة في فوازير عمو فؤاد.

- أوضحت أن والدتها كانت تدعمها ورأت حبها للفن منذ صغرها، فيما كان يرفض والدها.

- بدأت علاقتها بالفن وهي طفلة، ولم يتجاوز عمرها، حينذاك، 7 سنوات.

- بدأت في المسرح من خلال مسرحية "السلاطين التلاتة"، و"زقاق المدق".

- ثم شاركت في السينما وهي في سن 11 عاما من خلال فيلم "الكداب وصاحبه" مع فؤاد المهندس.

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- بعدها بسنوات وهي في سن 18 بمسلسل الوتد، وانطلقت بعدها.

- من أشهر أعمالها: "فانتازيا قسمتي ونصيبي، حديث الصباح والمساء، الرقص على السلالم المتحركة، المشخصاتي، سارة".

- اقتربت أعمالها من 30 عملا.

- كان آخرها أعمالها مسلسل ولاد الشوارع عام 2006، مع حنان ترك وعمرو واكد.

- عن سبب عدم وجودها في السينما، قالت في حوار قديم لها إنها لم تتلق أدوار مناسبة لها، مضيفة أنها تقبل بأي دور، لكن المهم أن يكون مناسبا لها.

- قالت إن جيلها يصفونه بالروشنة والملابس الكاجوال وهذا صحيح لكن لنا أحلام وطموحات وملتزمين وبالنسبة للثراء والشهرة أعتقد أنه لا يوجد أي انسان لا يحلم أو لا يفكر في الوصول لهما.

- تزوجت في عام 2007 واعتزلت الفن، وأنجبت يوسف وهالة.

- في 6 يوليو 2019، ظهرت شيماء مع رانيا يوسف في ظهور مفاجئ، من خلال فيديو نشرته الفنانة رانيا يوسف على موقع "إنستجرام"، وظهرتا وهما تستمعان لأغنية "بعيد عنك" لـ"كوكب الشرق" أم كلثوم.