نجوى كرم تتحدث لـ"الخليج 365" عن حفلات الأونلاين: تجربة جميلة ولكن...

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يونيو 2020 10:42 صباحاً - بعد نجاح حفلها "الأونلاين" الذي قامت به شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم من منزلها ، من تنظيم هيئة الترفيه السعودية بالتعاون مع شركة "روتانا" والـ"MBC"، وبعد أن كان ختام هذه التجربة معها في أول خطوة عربية عبر منصة "شاهد"، كان لـ"الخليج 365" لقاء سريع مع نجوى تطرقت فيه إلى هذه التجربة التي خاضتها للمرة الأولى، وتحدثت أيضاً عن مستقبل حفلات "الأونلاين"التي فرضها فيروس كورونا لتعذر إحياء الحفلات على المسارح وإحيائها عن بعد، وعن فوائد ومساوىء هذه الطريقة، وأجابت نجوى ان كان الحفل سيعرض لاحقاً عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" أم لا.



كيف وجدت نجوى أول حفل أونلاين لك عبر منصة "شاهد"؟

إن شاء الله تكون مرحلة وتمرّ (قاصدة الأزمة التي فرضها فيروس كورونا)، كانت التجربة جميلة ولكن المسارح أفضل.

هل كنت تتوقعين في يوم من الأيام أن يحصل هذا الأمر؟

لا أبداً، ولا أظن أي شخص كان يتوقع أن نصل في يوم من الأيام إلى ما نحن عليه اليوم.

نجوى كرم في حفلها الأونلاين الأول



ما تعليقك على اختيارك الفنانة العربية الوحيدة ليكون العيد معها من قبل هيئة الترفيه السعودية و"روتانا" مع أسماء خليجية كبيرة؟

أشكر هيئة الترفيه السعودية و"روتانا" الذين اختاروا اسمي، وهو ما شجعني صراحة وأعطاني القوة كي أشارك بهكذا مناسبة من منزلي، وبالطريقة التي شاهدتموها.



كان البرنامج الذي قدمته دسما في الحفل، لماذا كانت نجوى تغيّب بعض الأغنيات التي يحبها جمهورها متل "حبيب الزين و"بتوثق فيي" وغيرها؟

عندما يكون ريبيرتوار الفنان كبيراً والبرنامج طويل، ولديك حفلة على المسرح مدتها ساعة ونصف، لجأنا إلى غناء مذهب مذهب من كل أغنية للتذكير، وفي حال أردنا غناء كل الأغنيات على المسرح، بالاضافة الى الأغنيات الجديدة، وكل ما قمنا به، فلا متسع لدينا من الوقت، ونحتاج إلى 4 أو 5 ساعات لغناء كل شيء.

هل قصدت نجوى أن تعود بالناس لذكريات السنوات الماضية؟

طبعاً، قصدت ذلك، ولم يكن الهدف فقط هو تذكير الناس، بل أنا أيضاً أردت أن أسترجع ذكرياتي وأعود بالذاكرة إلى الوراء بعد أن توقفنا عن العمل (تقصد بسبب كورونا)، أو دعني أقول هنا توقفنا عن ممارسة الفن الذي أعتبره هوايتنا، أحب أن أتذكر من خلال هذه الفترة نفسي وأذكر الناس بالأرشيف الطويل الذي أمتلكه.

نجوى كرم في حفلها الأونلاين الأول



الحفلات "الأونلاين" ما هي فوائدها ومساوئها؟

حفلات "الأونلاين" تجعلك تتواصل مع الجمهور الموجود بالعالم أجمع، ففي حال كانت الصالة تتسع لألف أو عشرات الآلاف، فإن "الأونلاين" يتسع للملايين في حال كانت حفلة منظمة.

وتابعت: "من مساوئها أن نتعوّد الغناء بهذه الطريقة، لأنها تحتاج إلى مناخ عال للفنان.

هل تابعت نجوى حفلات أونلاين لباقي النجوم ؟

طبعاً، شاهدت حفلات الفنانين الذين سبقوني الأساتذة محمد عبده، وراشد الماجد، وماجد المهندس كي أصبح مدركة لطريقة "الأونلاين" ونأخذ فكرة، شاهدتهم وتمتعت بحضوري لهم.

البعض انتقد أن الحفل لم يكن متاحًا للجميع ويتطلب اشتراكاً لمشاهدة العمل، ما ردّك؟

الشركات المنظمة تقوم بتنظيم أمورها ويجوز أن يكون في المستقبل القريب أن يصبح كل شيء بهذه الطريقة، لذا، أعتقد أن الناس بحاجة إلى تطبيق يستطيعوا من خلاله أن يكونوا جاهزين لبرامج الـ"أونلاين" لأن ذلك يتطلب تقنيات عالية.

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نجوى كرم في حفلها الأونلاين الأول



هل هناك إمكانية لعرض الحفل كاملاً عبر قناتك على "يوتيوب"؟

في حال لم يتم عرضه على "يوتيوب" من الممكن أن يكون غيره، لا مشكلة، بالعكس نحن جاهزون، وأعتقد أنني من الفنانات اللواتي كانت لهنّ تجارب على "يوتيوب"، وقمت من قبل بعرض ألبوم "قلبي مني الك" عبر تطبقات كثيرة، ان كان من خلال الـ "يوتيوب" أو "تويتر" أو "الانستقرام" أو "فيس بوك".

وتابعت: "أنا استخدمت "الأونلاين" في الكثير من الأماكن عندما تعاملت مع ألبومي للناس، وأتمنى أن تكون هذه الخطوة ناجحة، وفي نفس الوقت آمل أن يكون هناك استمرارية للمسارح لأنها أقوى، ولأن رهبة المسرح وتجهيزاته ومثابرتنا على ايصال أغانينا حتى ولو كان من خلال السفر إلى بلاد أخرى يحمل جدية واجتهاداً أكثر.

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