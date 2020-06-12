راغب علامة عن مظاهرات لبنان: ولعت والناس جاعت

عبّر الفنان اللبناني راغب علامة، عن استيائه الشديد من التوترات التى تشهدها بلاده فى الفترة الراهنة، وتجسدت فى خروج العديد من المظاهرات الشعبية ضد الحكومة اللبنانية.

تعرض عدد من البنوك اللبنانية لعمليات اقتحام وتحطيم واجهاتها ومحتويات فروعها في مناطق متفرقة من أنحاء لبنان، وبلغ الوضع حد

إحراق بعض الفروع بالكامل، لاسيما في العاصمة بيروت ومحافظتي النبطية (جنوبًا) وعكار (شمالًا) ومدينة طرابلس (شمالًا) على وقع الاحتجاجات التي اندلعت بشكل مفاجئ مساء أمس الخميس في عموم لبنان جراء التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وبدوره غرد راغب علامة، حول الأمر عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلًا: "ولعت ولو متأخرة، الناس جاعت ولا من يسمع، هالمرة لن تكون كسابقاتها، لن يكون الرجوع من الشارع سهلًا كما في الماضي".

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وتابع: "طبقة سياسية غبية عاجزة عن التفكير إلا بالكرسي والمحاصصة والمكتسبات، الناس لن ترحمهم بعد الآن، الوضع لم يعد يحتمل بعد الآن، مستقبل البلد مظلم ومخيف، فات الأوان".