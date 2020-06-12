الفيفا يُقر “تعديلات موقتة” بشأن انتقال اللاعبين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 يونيو 2020 10:15 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأكد الاتحاد الدولي، الخميس، ما صدر عنه من توصيات في أوائل أبريل الماضي بضرورة “إعطاء الأولوية للأندية القديمة (للاعبين الراغبين بالانتقال إلى أندية جديدة) بإنهاء الموسم” بتشكيلتها الأصلية من دون خسارة أي من اللاعبين قبل ختام الموسم، وذلك من خلال تمديد العقود إذا كان ذلك ضروريا.

ووافق مكتب مجلس “فيفا”، الخميس، على “تعديلات موقتة” بشأن لوائحه الخاصة بوضع وانتقال اللاعبين، وبينها السماح لـ “فترة التسجيل الأولى” للاعبين، المعروفة في أوروبا بفترة الانتقالات الصيفية، “بالتداخل” مع النهاية المتأخرة لهذا الموسم لمدة تصل إلى 4 أسابيع.

عادة، تبدأ فترة الانتقالات الصيفية بمجرد اكتمال الموسم السابق، والأمر متروك لكل اتحاد وطني من أجل تحديد تواريخ فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية التي يُسمح خلالها بانتقال اللاعبين.

ويسمح هذا التعديل للأندية بأن توقع مع لاعبين جدد لكن لن يكون بإمكانهم المشاركة في المباريات الرسمية إلا في موسم 2020-2021، وليس في الموسم الحالي التي بدأ يعاود نشاطه تدريجيا بعد توقف لقرابة ثلاثة أشهر بسبب فيروس “كوفيد-19”.

وتبقى فترة الانتقالات الصيفية مفتوحة حتى 12 أسبوعا.

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وهذه الإصلاحات التي تهدف إلى جعل سوق الانتقالات أكثر مرونة مع الحفاظ على “نزاهة المسابقات”، مصحوبة بالسماح استثنائيا لأي لاعب بالدفاع عن ألوان 3 أندية مختلفة خلال نفس الموسم، مقابل اثنين حاليا.

وتَعِدُ فترة الانتقالات الصيفية بأن تكون معقدة بالنسبة لأندية البطولات الكبرى، التي وجدت نفسها مضطرة إلى تغيير مخططاتها بسبب التوقف الطويل، الذي أدى إلى تمديد الموسم حتى منتصف الصيف، باستثناء فرنسا حيث ألغي الدوري باكرا ما سمح بافتتاح فترى الانتقالات الصيفية، الاثنين، لكن فقط بين أندية “ليغ 1″، في حين سيحدد قريبا موعد بدء انتقالات اللاعبين القادمين من خارج البلاد استنادا إلى ما سيصدره “فيفا”، وبالتنسيق مع البطولات الأوروبية الأخرى.

وفي وقت سابق الخميس، أشار رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، إلى أن فترة الانتقالات الصيفية ستفتح بمجرد انتهاء الموسم، وستكون من أواخر يوليو حتى أوائل أكتوبر، وهو ما أكده أيضا الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ريتشارد ماسترز، بقوله إن فترة الانتقالات ستفتح أيضا بمجرد انتهاء الموسم.

وفي حالة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم قبل نهاية الموسم الحالي، دعا “فيفا” الأندية إلى تمديدها بـ”حُسنِ نية وبشروط عادلة ومعقولة”.

وتنتهي عقود العديد من اللاعبين في أوروبا في 30 يونيو، أي قبل أسابيع عدة من انتهاء الموسم الحالي.

وأوصى الاتحاد الدولي أيضا السماح للاعبين الذين وقعوا اتفاقات مبدئية بالانضمام إلى أنديتهم الجديدة في الأول من يوليو، بالبقاء في أنديتهم الحالية حتى انتهاء الموسم.