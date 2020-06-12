هل يجتمع كيفانتش تاتليتوغ وتوبا بيوكستون في مسلسل جديد؟

متابعة بتجــــــــــرد: يستعد النجم التركي كيفانتش تاتليتوغ لعمل درامي جديد عبر شاشة منصة إلكترونية يتكتّم الكشف عنها إلى حين إنهاء التعاقدات الخاصة بالعمل، حيث سيطل على جمهوره من خلال تجربة درامية قصيرة في الموسم الدرامي الجديد.

توبا بيوكستون

وحتى الآن، نشرت التقارير الصحافية التركية في المواقع الإلكترونية أن منصة “نتفليكس” العالمية تحاول الجمع بين تاتليتوغ وبين النجمة التركية توبا بيوكستون بطلة مسلسل “سنوات الضياع” في عملها الدرامي الجديد الذي سيحمل اسم “فاطمة” كاسم موقت للعمل حتى الآن، وذلك بعد تحقيق الثنائي نجاحاً كبيراً في المسلسل التركي “جسور والجميلة” الذي عُرض قبل سنوات.

وحتى الآن، لم يحسم تاتليتوغ قراره النهائي، بخاصة أن البطولة في القصة الدرامية لبيوكستون لا للبطل كما اعتاد أن يكون في معظم أعماله الدرامية.

فهل سيتعاون النجمان التركيان للمرة الثانية قريباً؟ وهل سيقبل تاتليتوغ بهذا العرض؟