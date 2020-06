بعد حادثة جورج فلويد.. وقف عرض فيلم “ذهب مع الريح” وبرنامج “كوبس”

متابعة بتجــــــــــرد: دفع الغضب والاحتجاجات بعد مقتل الأميركي من أصل افريقي، جورج فلويد أثناء احتجازه، شركات الإعلام للتدقيق في برامجها.

وفي هذا السياق، سحبت شبكة “إتش.بي.أو. ماكس” (HBO Max) التلفزيونية فيلم “Gone With The Wind” الملحمي الذي يصور الحرب الأهلية الأميركية والحاصل على جائزة أوسكار من خدمة البث الخاصة بها فيما أُلغي برنامج “Cops” لتلفزيون الواقع في وقت امتد فيه تعامل الولايات المتحدة مع العنصرية الممنهجة إلى ثقافتها الشعبية.

وبعد أقل من 24 ساعة، ارتفعت مبيعات أقراص الفيديو الرقمية، أي DVD، لفيلم “Gone With The Wind” وتصدّرت قائمة مبيعات شركة أمازون للعروض التلفزيونية والأفلام.

وقالت شركة Warner Media، التابعة لشركة AT&T، والتي تدير شبكة (إتش.بي.أو. ماكس) إنّها حذفت فيلم “Gone With The Wind” وأقرت الشركة بأن الفيلم مناسب للوقت الذي أُنتج فيه لكنها أضافت أنه يصور بعض المظالم العرقية والعنصرية التي كانت، للأسف، شائعة في المجتمع الأميركي.

وقال متحدث بإسم الشبكة: “لقد شعرنا أنّ الإبقاء على هذا العنوان من دون تفسير أو تنديد بتلك التصويرات سيكون أمراً غير مسؤول”.

وأضاف:” فيلم Gone With The Wind، الذي أُنتج عام 1939 سيُعرض من جديد على الشبكة مصحوباً بمناقشة لسياقه التاريخي وتنديد بالتصويرات العنصرية”.

وحذفت بارماونت نتوورك، وهي قناة تلفزيونية للمشتركين مملوكة لشركة (فياكوم سي.بي.إس) برنامج “Cops” من قائمة برامجها. وقد بدأ عرض البرنامج عام 1989 على شبكة فوكس واعتبر من بواكير عروض تلفزيون الواقع حيث يتتبع الحياة الحقيقية لرجال الشرطة أثناء العمل. لكن أصبح هدفا للانتقاد لأنه يمجد الشرطة دون أي تصوير لوحشيتها.

وأشادت جماعة “Color For Change” المدافعة عن الحقوق المدنية بقرار وقف عرض البرنامج.