وائل كفوري: وزني زاد في الحجر.. وصداقاتي بالوسط ليست قوية! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلق رواد موقع "تويتر" هاشتاغ باسم الفنان اللبناني وائل كفوري، تفاعلوا من خلاله مع حفله الذي أحياه "أونلاين" بدون جمهور عبر منصة شاهد vip من تنظيم شركة روتانا وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، معبرين عن سعادتهم بالحفل وتفاعلوا مع أغانيه التي قدمها.

واستطاع هاشتاغ #وائل_كفوري أن يتصدر التريند السعودي بعد أن أصبح حديث الجمهور كونه من الفنانين الذين يملكون شعبية كبيرة في الخليج والوطن العربي، وعلى هامش الحفل أجرى الإعلامي السعودي علي العلياني مقابلة مع كفوري تحدث خلاله عن ما اكتسبه في فترة الحجر المنزلي التي نتجت عن تداعيات انتشار كورونا وصداقاته.

وقال وائل كفوري إن حياته مع الحجر في زمن انتشار فيروس كورونا لم تختلف كثيرًا عن سابقه، مبينًا أنه من بين الأشخاص الذين لم يتأثروا بانتشار كورونا بشكل عام، موضحًا أن خروجاته من منزله في الأيام العادية قبل انتشار الفيروس كانت معدودة على أصابع اليد.

وأضاف وائل كفوري قائلًا: "قضيتها سبور وأكل شوي"، كما ردّ على سؤال بشأن زيادة وزنه من عدمه قائلًا: "إيه زاد الوزن زاد شوي ماشي".

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وقال وائل كفوري إنه يكن كل احترام وتقدير لزملائه في الوسط الفني إلا أنه لا يمتلك صداقات قوية بالوسط، مردفًا: "أنا بحبن كلن وبحترمن كلن بس علاقة صداقة قوية أكيد لأ ما في علاقات صداقة كتير قوية إلا شخصين أو تلاتة يعني منهم صديقي ملحم زين ونوال الزغبي هما أكتر شخصين بنحكي مع بعضنا".

واستطرد قائلًا: "بحبن كتير ملحم زين صديق وأخ وفنان كبير وبشوف حالي فيه قد الدني وصادق وأصيل ومن بيت حبيبي ملحم، ونوال عشرة عمر سنين مش سنة أو سنتين يعني 24 سنة بنعرف بعضنا والعلاقة مستمرة وإن شاء الله تضل مستمرة والله يديم المحبة".

وقدّم وائل خلال الحفل العديد من أغانيه المميزة والتي يعشقها جمهوره، حيث بدأ حفله بأغنية قال فيها: "يا أحباب قلبي طالت الغيبات ونعود نتلاقى سوى ضروري وفي كتار قالولي من الغيبات اشتقنا إلك يا وائل كفوري"، كما واصل أغانيه ومنها: "سألوني سألوني، بحبك أنا كتير، الغرام المستحيل، من دون قصد، حكم القلب، حلوة وكذابة".

ووصف الجمهور وائل كفوري خلال تعليقاتهم بأنه ملك الرومانسية إضافة إلى إطلاق وصف "الوقور" عليه وأنه لا يوجد له منافس في الوطن العربي، فيما شارك الكثيرين مقاطع فيديو عدة من حفله الغنائي الذي جذب أنظار الكثيرين.