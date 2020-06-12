فتو العقيل تعلق على شائعة خطوبتها: "ما باخد إلا واحد مريش" (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أُثيرت حالة من الجدل بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداولهم أنباء أكدوا فيها خطوبة فتو العقيل من ثري كويتي، الأمر الذي جعل الكثير من المتابعين يفتشون عن حقيقة هذا الخبر في ظل اهتمام الجمهور بالناشطة السعودية وما تورده من محتوى عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتفع وسم بعنوان خطوبة فتو العقيل من ثري كويتي حتى وصل إلى قائمة التريند السعودي بين المتابعين، الأمر الذي فسره البعض على أنه حقيقة، بينما طالب آخرون بحسم هذا الأمر، خاصًة وأن فتو العقيل قالت في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر": "الله يبارك فيكم جميعًا".

ومع تزايد التغريد عبر الهاشتاغ، اضطرت فتو العقيل أن تخرج في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق سناب شات، ونفت فيه خطوبتها من ثري كويتي وقالت إنه لو حدث هذا الأمر ستشاركه مع جمهورها على الفور ليتضح، أن تغريدتها عبر "تويتر" كانت سخرية من الشائعة التي لاحقتها.

وقالت فتو العقيل عبر مقطع الفيديو: "البعض يقول ليكون إنتي مخطوبة والله لو في شيء بقولكم عادي إيش فيها الواحد ليه ما تخبركم وتقول وتنشر يعني وشكرًا على التعليقات الحلوة والجميلة أحبكم متابعيني".

وأردفت فتو العقيل قائلًة: "أول شيء أنصح كل بناتنا وكل متابعاتي الحلوات الجميلات لا تاخدين واحد إلا يكون يا غني والله يا بنات إذا دخل الفقر من الباب يطلع الحب من الشباك أنا بقولكم ياها بكل صراحة".

Advertisements

واستطردت فتو العقيل قائلًة: "أنا عندي المادة مهمة جدًا جدًا في حياتي أنا واحدة كفتو ما باخد إلا غني قولتوا عندك عيال ما عندك عيال والله ما آخد إلا واحد بطران ومريش ومو لازم يكون سعودي حتى لو كان من جنسية خليجية عادي عندي مو مشكلة".

وأثارت التصريحات التي أطلقتها فتو العقيل هجوم الجمهور عليها بسبب اختيارها ألفاظًا لم تلقى إعجابهم، معترضين على قولها "بطران" و"مريش"، لافتين إلى أن إعلان شروط زواجها ليست أمرًا جيدًا وخاصًة الغنى فربما بين يوم وليلة يصبح الغني فقيرًا.

ووصف الكثيرين نصيحتها بأنها إساءة للفتيات وتحريض لهن على شروط معينة في الزواج، في حين وصف البعض ألفاظها بالسوقية واعتبروها مثالًا سيئًا لمن ينصحون الفتيات عند الزواج بسبب شروطها التي لم تعجب البعض.

يُذكر أن فتو العقيل هي مواطنة سعودية ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي ولها العديد من المتابعين، وعادة ما تدخل في صراع مع هند القحطاني وخاصًة منذ توجيه الثانية اتهامًا لها بأنها المقصودة بتغريدات الصحفي -كما يسمي نفسه أبوطلال الحمراني- الذي زعم وجود مشهورة لها علاقة بمريم خاطفة الأطفال في الدمام التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، قبل أن يخرج الأخير ويكذب ادعاء هند القحطاني.