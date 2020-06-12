أروى عمر ترقص على طريقة هند القحطاني.. والجمهور: تناقض نفسها (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشر مقطع فيديو للناشطة السعودية أروى عمر بشكل كبير، وسط انتقادات شديدة لها، إذ ظهرت في مقطع الفيديو وهي ترقص مرتدية ملابس ضيقة عبر حسابها في سناب شات.

وكانت أروى قد هاجمت هند القحطاني بسبب رقصها قبل فترة قصيرة، ووصفتها بـ"عجوز النار"، وعبرت عن غضبها من القدوة التي تقدمها القحطاني لابنتها بالرقص، وانتقدت ملابس الأخيرة ورقصها.

فيما بثت أروى عمر بدورها مقطع فيديو لها وهي ترقص، لتناقض نفسها وفق المغردين السعوديين الذين أثاروا ردود فعل غاضبة تجاهها.

وجاء في التعليقات: " قعدت تسب هند محد أعطها وجه استخفت محد اعطها وجه وحاليًا تقلد الاشياء الي انتقدت هند فيه وبرضو محد راح يعطيها وجه عديمة الشخصية بعدين تجي تقول أنا مشهورة من قبل هند".

وعلقت إحدى المغردات: "يدورون شهرة بأي طريقة هاجمت هند علشان تشتهر والحين تقلدها المشكلة انها محد يطيقها".

Advertisements

وكانت هند القحطاني قد ردت سابقا بهدوء شديد على هجوم أروى حيث قالت: "أنا لبسي أو رقصي مو سبب شهرتي.. أنا ألبس مثل أي مرأة.. ما تجاوزت الحد.. شهرتي لأن الناس يحبوني في السعودية.. لأني عزباء وسنجل مازر وعندي 4 أطفال وقائمة بشؤوني في الغربة.. وأبناء السعودية حابيني أنا وأطفالي ويحبون يشوفون يومياتي.. هذا سبب شهرتي".

وتصدر وسم "أروى عمر تطلب يد رحمة الغامدي" قائمة ترند تويتر السعودية قبل أيام، وسط انتقادات لاذعة طالتها والغامدي، بعد ‏أن ظهرتا في مقطع فيديو تتميلان على أنغام أغنية رومانسية.‏

وظهرت أروى عمر في مقطع الفيديو تمثل مشهدًا تُلبس فيه رحمة الغامدي خاتم خطوبة، بينما يصدح صوت النجمة أصالة ‏نصري بأغنية “60 دقيقة حياة”.‏

مقطع فيديو أروى عمر ورحمة الغامدي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي انتشار النار في الهشيم، وانهالت الانتقادات ‏اللاذعة ومقاطع الفيديو الساخرة على الاثنتين، ووصل الأمر حد اتهامهن بالترويج للمثلية، على الرغم من أن مقطع الفيديو الذي يظهر خطبة أروى عمر ورحمة الغامدي، مشهد تمثيلي ساخر.