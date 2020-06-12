شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حفل آمال ماهر على الهواء مباشرة من الأهرامات بدون جمهور التاسعة مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة آمال ماهر لإقامة حفل غنائي Unplugged بدون حضور جماهيري من أمام الأهرامات وذلك مساء اليوم الجمعة، وسيتم بث الحفل في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة ، بالإضافة الي بث الحفل على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بالفنانة آمال ماهر، ومن المتوقع أن تقدم آمال أغنية مفاجأة لجمهورها خلال الحفل .

ويعد هذا الحفل هو الحفل الأول من نوعه الذي يتم بثه على الهواء مباشرة منذ بداية أزمة "كوفيد 19 – كورونا"، وقد تم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين العازفين في تصميم المسرح.

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يذكر ان الفنانة آمال ماهر قد طرحت أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية أكثر من 6.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" ولاقت الأغنية انتشاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات نادر عبدالله و الحان وتوزيع خالد عز وستقوم آمال ماهر بغنائها لأول مرة في الحفل بجانب العديد من أغنياتها.

وتعيش آمال ماهر حالة من النشاط الفني منذ بداية عام 2020 حيث طرحت أغنية منفردة في عيد الحب بعنوان "ماتسبنيش" وقامت بتصويرها فيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمي "نيهات اوداباسي" ، كما قدمت حفل غنائي كامل العدد في عيد الحب ، ثم قامت بطرح أغنية بعنوان "أنت وحدك" من كلمات تركي آل الشيخ والحان رابح صقر ولاقت الأغنية تفاعل كبير منذ طرحها بسبب لونها الطربي المفضل لدى جمهور ومتابعي الفنانة آمال ماهر.