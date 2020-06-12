Jun 12, 2020
في أول ظهور لهما بعد سلسلة من الأخبار والإشاعات التي طالتهما، نشر محمد عبد الوهاب، شقيق النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب فيديو لها برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، وذلك خلال جلسة غنائية داخل منزلهما.
وظهرت شيرين وهي تغني الديو الذي جمعها مع زوجها “كل ما أغني”، وذلك في أحدث ظهور لنجمة “مشاعر” بعد إشاعة إصابتها بفيروس كورونا وخبر خلافها الكبير مع زوجها وانفصالهما.
ونفت شيرين بطريقة غير مباشرة اصابتها بفيروس كورونا بعدما أطلت بصحة جيدة، بالاضافة الى تواجد حسام حبيب الى جانبها ومشاركتها الغناء ما ينفي الأخبار التي تحدثت عن انفصالهما.
نذكر أن شيرين كانت قد سخرت من الاخبار المتداولة ونشرت صورة لها وهي تحتضن زوجها حيث ظهرا في قمة الانسجام والحب وعلقت عليها ساخرة “زي مانتوا شايفين، مبنبطلش خناق”.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين تغني لحسام حبيب في أول ظهور لهما بعد إشاعة انفصالهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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