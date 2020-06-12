شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مطربين يلحنون أغانيهم الجديدة.. محيى وعاشور وهيثم ومجد أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجه حاليا بعض المطربين فى ألبوماتهم الجديدة 2020 أو أغانيهم السينجل، إلى تلحينها لأنفسهم، وفى التقرير التالى نرصد أبرز المطربين الذين يشاركون بالتلحين لأنفسهم.

محمد محيي:

يستعد المطرب محمد محيى لتلحين 3 أغنيات جديدة لنفسه في ألبومه الغنائى الجديد فالأغنية الأولى من كلمات نور حمدى، وتوزيع محمد العشى، والثانية من بعنوان "حاجه غريبة" من كلمات رومانيا، والثالثة من كلمات نور الدين مصطفى، كما طرح محيى أغنية قبل ذلك من ألحانه بعنوان "فوضت أمرى" من كلمات أشرف أمين، وتوزيع محمد العشى.



محمد محى

تامر عاشور:

يلحن المطرب تامر عاشور لنفسه عددا من أغانى الألبوم، والتي يتعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء يتعاون مع جمال الخولي، وأحمد المالكي، وأحمد إبراهيم، وهشام صادق، أما الملحنون فيتعاون مع كل من محمدي وتامر على ومحمد النادي وسامح جلال وسامر أبو طالب، أما الموزعون فيتعاون تامر مع كل من فهد وعمرو إسماعيل.



تامر عاشور

أحمد جمال:

يشارك المطرب الشاب أحمد جمال بالتلحين أيضا فى ألبومه الجديد، حيث يلحن عدة أغنيات، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم فى موسم الصيف الحالى.

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أحمد جمال

هيثم نبيل:

كما انتهى هيثم نبيل من تسجيل نص ألبومه الجديد، الذى يقوم بتلحينه، ومن أبرز أغانيه "اسم "كنت غلطة"، وهي من كلمات سارة سعيد، وتوزيع حسين النجار، وهندسة صوت مصطفي رؤوف، و"مانستغناش"، من كلمات سارة سعيد، توزيع موسيقى حسين النجار، و"ابن امبارح"، وهي من كلمات تامر حسين، وهندسة صوت مصطفي رؤوف.. وغيرها.



هيثم نبيل

تاكي:

انتهى تاكى من تسجيل دويتو من كلماته وألحانه، مع فريق MTM وهانى الدقاق، عضو فريق مسار إجبارى، لم يُكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة.



تاكى

مجد القاسم:

يستعد المطرب مجد القاسم لتسجيل أغنية جديدة باللهجة السورية تحمل اسم "وحياة الخالقك مانى مفارقك"، وهى من ألحانه، ومن كلمات صلاح عطية، ومن المقرر أن يتم تسجلها في شهر الحالي.



مجد القاسم

محمد قماح:

انتهي المطرب محمد قماح من تسجيل ألبوم الجديد يحمل اسم "قماح 2020"، تولي قماح تلحين الألبوم بشكل كامل، ومن أبرز أغانيه يا جاحدة، ومش بسهولة، وحوش عيونك، والبنات، ويا ليلة، لا لا لا، يا فرحة قلبي.